El PSPV acusa el PP de “boicotejar” els fons per a farmàcies mentre exigeix al Govern que “salve el seu desastre”

El secretari general del PSPV-PSOE de Castelló, Samuel Falomir, ha acusat el Partit Popular de tindre la “pocavergonya” de reclamar al Govern d’Espanya que “salve el seu desastre” i pague el deute que el Consell manté amb les farmàcies.

“És pertorbador el que estan fent, quan són ells mateixos els qui boicotegen sistemàticament els mecanismes per a incrementar els recursos que corresponen a la Comunitat Valenciana i que ajudarien a tindre major liquiditat”, ha defensat.

Falomir ha assenyalat que tant el PP com Vox han votat en contra de desbloquejar les entregues a compte proposades pel govern del PSOE, que haurien suposat més de 600 milions d’euros addicionals per a la Generalitat. “Els dirigents del PP van perdre l’oportunitat una vegada; ara tenen l’ocasió de rectificar. Realment no volen pagar a les farmàcies, sinó mantindre la batalla oberta amb el govern central, sinó ho demostrarien amb fets”, ha declarat.

"Acampar davant de Génova 13"

“Els socialistes convidem a Marta Barrachina que acampe davant de la seu de Génova 13 perquè els seus diputats voten a favor de rebre més diners. No es pot estar exigint ajudes amb una mà mentre amb l’altra es bloqueja el finançament”, ha etzibat Falomir.

El dirigent socialista ha denunciat que la gestió de Mazón i del govern del PP i Vox “ens està portant als anys més negres de la nostra història recent, als dels impagaments i les retallades sense escrúpols”. Ha remarcat que “en qüestió de dos anys, la Generalitat ha començat a deure diners a tothom” i ha acusat els populars de “fer pagar els seus regals fiscals a les grans fortunes i a multinacionals amb beneficis multimilionaris amb farmàcies sense cobrar i uns serveis públics, en especial la sanitat, totalment desballestats”. “Han deixat la caixa buida”.

"Mazón no és cap víctima, és el botxí"

“Mazón no és cap víctima, Mazón és el botxí. Les vertaderes víctimes són les persones que no podran accedir als seus medicaments si no paguen amb celeritat”, ha assenyalat Falomir.

Per al líder socialista castellonenc, “el govern de PP i Vox no està a l’altura del que suposa estar al capdavant de la Generalitat. Han destrossat vides i ara estan derruint pedra a pedra el Palau”. En aquest sentit, ha conclòs que “els valencians hem de depurar responsabilitats polítiques a les urnes i fer fora dels despatxos a aquells que han convertit el Consell en una oficina al servei dels poderosos”.