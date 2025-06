Arrancan las rebajas de verano en Castellón: gran expectación y descuentos de hasta el 50%

Las rebajas de verano ya están aquí. Aunque algunos comercios de Castellón empezaron con los descuentos el jueves, no ha sido hasta este viernes cuando se han iniciado de manera oficial. Y lo han hecho con la imagen de El Corte Inglés de Castelló levantando la persiana poco antes de las 10.00 de la mañana para dar por inaugurada la temporada de rebajas estivales.

Personas de todas las edades, en pequeños grupos o individualmente, se han acercado hasta este centro ubicado en el Paseo Morella para realizar las primeras compras. "Venimos a por ropa y zapatos, que es lo que nos hace falta. Vamos a ver lo que encontramos, pero lo cierto es que estábamos esperando este momento desde hace ya bastante tiempo", han explicado María y Andrea, dos de las primeras clientas en traspasar la puerta de entrada.

Unas clientas miran zapatos en el Corte Inglés de Castelló. / KMY ROS

El Corte Inglés Castellón espera una buena temporada de rebajas y ofrece una amplia gama de artículos a precios muy atractivos en todas sus áreas de venta. "Desde el comienzo de las rebajas se pueden encontrar grandes descuentos en departamentos como moda, accesorios, deportes, zapatería, lencería y baño, hogar o joyería", han apuntado desde la dirección de este centro comercial. Las rebajas de El Corte Inglés estarán disponibles hasta el próximo 31 de agosto.

En el centro comercial Salera la expectación también es máxima. Pese a que firmas como Zara, Mango o Stradivarius comenzaron con los descuentos en las tiendas físicas la mañana del jueves, este viernes la afluencia de público está siendo masiva. "Vine ayer por la tarde y era una locura. Hoy repito", han explicado Laura y Carlos, una pareja de jóvenes de Vila-real que ha ido en busca de gangas. Aunque cada tienda aplica unos descuentos, por lo general las rebajas van desde el 20 al 50%.

En busca de gangas

Algo menos optimistas son Nuria y su madre Elena. "No vale la pena. Está todo a tope. Tienes que hacer colas enormes tanto para probar como para pagar y total de ahorras tres o cuatro euros por prenda", han asegurado. Las dos han acudido a Salera en busca de ropa de verano y sandalias. "También necesito ropa de baño, pero de momento no he visto nada que me guste", ha añadido Nuria.

En el centro de Castelló también se ha vivido una mañana intensa, con más animación de la que es habitual. Calles como Mayor o Enmedio se han llenado de compradores en busca de prendas y complementos a buen precio.