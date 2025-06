Els bombers formaran a alcaldes de Castelló en un pla per a la gestió d’emergències

El Consorci Provincial de Bombers de la Diputació de Castelló ha presentat un pla de formació municipal per a la gestió d’emergències. Es tracta d’una iniciativa, emmarcada en la nova àrea del Consorci d’Oficial de Relacions Institucionals i Comunicació Pública, i dirigida als alcaldes i alcaldesses dels 134 municipis de la província als quals el Consorci de Bombers presta servei.

«És una iniciativa pionera té com a finalitat contribuir a la millora de la capacitat de resposta davant emergències de qualsevol índole que puguen afectar l’àmbit local», ha ressaltat el diputat del Consorci, David Vicente.

Municipis menuts

Una activitat especialment útil per als municipis més xicotets, sense cossos de Policia Local i menys familiaritzats amb els procediments de gestió de les emergències des de l’àmbit municipal, «amb la finalitat d’augmentar les seues capacitats de resiliència davant qualsevol esdeveniment que interrompa la dinàmica habitual en les seues localitats», ha assenyalat el diputat provincial.

En este sentit, David Vicente ha posat l’accent que «els coneixements i la capacitació per a la gestió eficaç de les situacions d’emergència per desastres tenen un paper fonamental en les polítiques públiques». Ací la importància d’esta activitat que, segons el parer del diputat de Bombers, és «vital» perquè els responsables públics dels 134 municipis puguen «donar la resposta adequada a les situacions d’emergència que es puguen ocasionar en els seus termes municipals».

Així doncs, la institució provincial ha organitzat, a través del Consorci, dotze jornades formatives, de quatre hores cada una, per a facilitar als responsables dels municipis les ferramentes clau per a la gestió de l’emergència en l’àmbit municipal com a màxims responsables de Protecció Civil en les seues localitats.

Minimitzar desastres

Com ha explicat el diputat provincial, al llarg de les jornades s’abordaran tots els àmbits necessaris per a millorar la resposta i minimitzar l’impacte dels desastres». Per a això, es repassaran les competències i responsabilitats d’esta gestió en l’àmbit municipal dins del Pla Territorial Municipal d’emergències, i se’ls explicarà, de primera mà, la sistemàtica de coordinació del municipi amb el Consorci de Bombers i restes d’administracions implicades en una emergència, així com l’ús dels equips de comunicacions per a emergència de la xarxa CoordCom de la Generalitat Valenciana.

«Volem que els nostres municipis estiguen preparats i puguen reaccionar de manera ràpida per a evitar qualsevol desastre provocat per una emergència», ha subratllat David Vicente.