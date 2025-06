20 años de 'Orgullo' en Castellón: 671 parejas se han dado el ‘sí quiero’

Castellón conmemoró ayer, como en el resto del mundo, el Día Internacional del Orgullo Lgtbiqa+ que rememora la revuelta de Stonewall, el 28 de junio de 1969, en un pub neoyorquino, popular entre la comunidad LGTBI+. Un símbolo de lucha contra la represión y por la visibilización y normalidad de los colectivos con diferentes orientaciones sexuales e identidades de género (lesbianas, gays, transexuales, bisexuales e intersexuales, asexuales...).

El 1 de julio, además, se cumplirán 20 años de la ley que permitió oficiar bodas entre personas del mismo sexo. En Castellón la primera se celebró el 23 de septiembre del 2005, entre Josep Vidal y Vicent Romero; aunque fue otro castellonense, Juan Ernesto, quien se casó poco antes, el 10 de septiembre de ese año, con el actor de la serie L’Alqueria Blanca, Ferran Gadea, pero en Burjassot (Valencia).

En ese primer ejercicio de la nueva ley, en Castellón, en un trimestre se oficiaron solo 8. Pero desde el primer año al completo, el 2026, con 28 enlaces, hasta el más reciente, con 82, en el 2023, las ceremonias de este tipo se han triplicado en la provincia. Y van a más.

Más del 50%, mujeres

20 años de bodas entre personas del mismo sexo en Castellón. / Mediterráneo / Gabriela Espinosa

La última estadística disponible data de hace apenas dos años y, con 40 matrimonios entre mujeres y 33 entre hombres, refleja cifras de récord desde que entró en vigor la nueva normativa que posibilitó algo impensable.

Como curiosidad, en el reparto de la tarta en Castellón, si se suman todas las bodas de casi dos décadas, ganan ellas, pues entre féminas son 358 y suponen el 53% del total entre personas de igual sexo; mientras las de ellos son 313, el 47%, no llega a la mitad. Llama la atención el descenso en 2020, motivado por la pandemia, y la recuperación posterior, otra vez en ascenso.

Tarta arco iris con los colores del Orgullo. / Mediterráneo

Si en casi 20 años en Castellón se han expedido 671 bodas entre personas del mismo sexo (y 39.311 de distinto), el porcentaje es aún minoritario y suponía al comienzo de la serie apenas un 2% del total de enlaces, llegándose a duplicar hasta el doble, el 4%. Con todo, los casamientos de homosexuales o lesbianas en Castellón apenas representan un enlace por cada 60 de parejas heterosexuales. Todas, en estos 20 años, suman casi 40.000.

Enlaces por franja de edad

La edad es otro dato llamativo. En el primer año de bodas gays, el 2005, en Castellón, fue así: 5 matrimonios de hombres (en la mayoría, en dos, la franja de edad de los contrayentes era de 50 a 54 años; uno de 25 a 29 años, otro de 40 a 44 y otro de 45 a 59); y tres de mujeres (uno de 35 a 39; otro de 40 a 44, y un tercero de 45 a 49). En el más reciente, en 2023, el perfil se ha rejuvenecido y la mayoría son treintañeros -entre mujeres prima el tramo de 30 a 34 años; y en chicos, de 35 a 39-.

Piden respeto a las instituciones

El colectivo Queerfest Lgtbiqa+ de Castellón, que preside Amada Rodríguez Llorente, ha organizado para estos días varios actos, como la lectura ayer de un manifiesto (ver fotografía adjunta), donde mostraron sus reivindicaciones, como que «que no se nos menosprecie desde las instituciones usando el altavoz de un cargo en un ayuntamiento; que nuestra bandera ondee en los mástiles de las instituciones como símbolo de lo conquistado; que no se nos use desde la política o la empresa para lograr más votos o ganancias; que los servicios de apoyo al colectivo sigan funcionando sin recortes; o que la ley trans valenciana no quite derechos adquiridos tras muchos años de lucha».

Una mujer frente a la bandera del Orgullo Gay. / Mediterráneo

Otras demandas apuntan a los más jóvenes «para que puedan sentir que su centro educativo es un espacio seguro donde se valora la diversidad» y que «no se cuestione a nadie por ello a la hora de buscar trabajo, vivienda o acceder a los servicios de salud; respeto a las familias del colectivo -que se visibilicen en los libros de texto, en las bibliotecas y en los protocolos escolares-; frenar la LGTBIfobia en el ocio y las agresiones o delitos de odio; que las mujeres trans participen en el deporte en su categoría; y que en la sanidad pública no se vulnere la intimidad de las personas intersex, no son una atracción de circo».

Coloquio para el 30 de junio

En la agenda el Menador acogerá el lunes, 30 de junio, a las 19.00 horas, el coloquio Recorrido por las realidades trans, conducido por Guillem Montoro, activista trans, técnico de Igualdad, miembro del Consell Consultiu Trans de la Comunitat y primer edil trans visible en el Estado (2018). En el diálogo participarán Sophia Carmona (coach del sistema educativo de EEUU, que trabaja en Dallas y dará su visión de la realidad al otro lado del Atlántico), Ander Murillo (estudiante , músico y profesor, sobre su experiencia de transición) y Fitta Molina (activista, artista drag y actriz).