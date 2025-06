Eva Pastor: "La ocupación de los campings en invierno alcanza el 90% en algunas zonas de Castellón"

El turismo de Castellón se encuentra en pleno auge. ¿Cómo se está experimentando el crecimiento en los campings?

Los campings ya estábamos en una buena racha desde hace años, en una línea ascendente y la pandemia permitió descubrirnos a mucha gente que nunca había accedido a nuestros alojamientos. Fuimos de los primeros establecimientos en abrir al ser un sitio seguro para no contagiarse y eso provocó que la gente conociera otra manera de veranear, pues lo que te proporciona un camping no te lo proporciona un hotel ni un apartamento. Ahora, cuando me lo preguntan, yo siempre digo que estamos de moda, y que esto ha venido para quedarse, porque así lo muestran las cifras.

A pocos días de estrenar la temporada alta. ¿Cuáles son sus expectativas?

Las expectativas son similares al año pasado, aunque siempre pensando que las reservas de última hora harán que la ocupación termine siendo superior al 2024. Será una temporada positiva. Es verdad que los costes cada vez son más altos, mientras los precios tampoco se han subido mucho, más allá de retoques para que salga el negocio.

El sector turístico persigue un doble objetivo: internacionalizarse y desestacionalizarse. ¿Son los campings el alumno aventajado y ya tienen hechos los deberes en ambos aspectos?

Es absolutamente cierto. La media de ocupación, en zonas de Castellón como la Ribera de Cabanes, durante el invierno alcanza el 90%. La mayoría de visitantes son sobre todo alemanes y, en menor porcentaje, están también los holandeses, belgas, o suizos. Hay una ocupación incluso más alta que en verano.

¿Cuál es la fórmula para atraer a este público que persigue los hoteles?

Hay muchísimos millones de campistas jubilados en Europa que ya tienen esa cultura del camping y de la autocaravana más arraigada y que les atrae el sol y la gastronomía, por lo que son clientes potenciales. Nosotros, esas dos cosas, la tenemos asegurada, por lo que junto a una buena relación-calidad y haciéndolo bien tienes el éxito asegurado. La mayoría pasan aquí varios meses y son clientes muy fieles, por lo que si les gusta como les has tratado vuelven al año cliente. Son a la vez muy previsores: por ejemplo nosotros para el año que viene no tenemos ni una plaza libre en todo el camping en enero y febrero.

Siempre se ha tendido a asociar el camping con un modelo de turismo low cost. ¿Está cambiando el perfil del visitante que acude a sus alojamientos y también la oferta?

La imagen está cambiando afortunadamente. Uno de los objetivos que tenemos los que dirigimos campings y desde la asociación es proyectar la imagen de un turismo de calidad. Realmente somos resorts, como puede serlo un hotel, pero en vez de en vertical, en horizontal. Ofertamos bungalows que tienen de todo, tenemos piscinas con instalaciones de spa o gimnasios… Todo lo que uno pueda necesitar. No se tiene por qué echar nada de menos de un hotel. Quien es muy abierto encuentra mucha gente con la que hablar en un camping, pero el que va a su aire también tiene su espacio de intimidad. Un camping es amar la naturaleza, la libertad, la sostenibilidad y también la flexibilidad.

¿El auge de las viviendas turísticas en la provincia supone una amenaza para los campings?

No lo vemos así, pero como empresarios del sector nos da mucho coraje la oferta ilegal, porque nosotros religiosamente pagamos impuestos. Hacemos un esfuerzo muy grande, pues como decía los costes han subido mucho, entre salarios e impuestos. Creemos que no son competidores nuestros, pero por solidaridad con el resto del sector turístico apoyamos que se tomen medidas.

La falta de mano de obra supone una de las principales problemáticas para la hostelería. ¿También afecta a su sector?

Nos afecta igual que a los hoteles, el problema es generalizado. La única ventaja que tenemos nosotros es la desestacionalización, pues al abrir los 365 días del año puedes formar una plantilla más estable.

¿Qué otros desafíos afrontan los campings?

Hemos puesto el foco en las acampadas ilegales. Desde la asociación hemos iniciado varias acciones, como reunirnos con alcaldes de la provincia, para ver de qué forma podemos combatirlo. Existe la creencia de que cuando compras una autocaravana puedes ir por toda España y aparcar donde quieras. Cuando hay un solar te encuentras núcleos de población de autocaravanas que de manera ilegal se asientan y pasan varios días ahí. Defendemos que eso se regule, porque nosotros estamos, solo con el tema de la seguridad, a recoger la filiación de cada viajero de 16 años e introducirlo en un registro para que si viene alguien fichado por algún organismo policial se encuentre enseguida. En cambio con una autocaravana podrías pasearte por España sin ningún tipo de control. También está que las aguas sucias las pueden verter en sitios que no deben y otros perjuicios.

¿Cuál es el futuro del sector? ¿Qué proyectos hay en marcha?

Hay interés por parte de fondos europeos que han ido comprando campings que, bien por jubilación o por otras razones personales, se iban a cerrar o no estaban lo suficientemente explotados. También se han solicitado varias declaraciones de interés comunitario sobre fincas rústicas, al menos tres o cuatro que tenga constancia en la provincia, para instalar nuevos campings. El sector, en resumen, está experimentando una época muy buena y ascendente.