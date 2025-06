Josep y Vicent, el secreto de un matrimonio pionero que ha hecho historia en Castellón

Su número es el 23. Nacieron un día 23 -de enero y marzo- y se conocieron otro 23 -de agosto-, allá por el año 1980, en la Universidad de Verano. Eran veinteañeros y ahora pasan de los 60. Desde entonces apenas se han separado un corto espacio de tiempo. Y se han querido. Cumplen este 2025 sus bodas de porcelana: 20 años. Se fueron a vivir juntos, se hicieron pareja de hecho en la Casa dels Caragols de Castelló y, más adelante, se casaron, como no, un día 23. Tienen un hijo y una hija, tres nietos... Toda una vida juntos. Una vida normal. Si no fuera porque la suya es única, de valientes y de romper barreras, eso sí, no sin mucho batallar.

Una vida para la historia

El matrimonio, con sus nietos, en el cumpleaños de Josep. / Mediterráneo

La historia de Josep Vidal (70 años) y Vicent Romero (65) es la de un castellonense y un nulense cuya boda ha escrito un pasaje de la historia de los derechos del colectivo LGTBI+. Su enlace atrajo toda la atención mediática del momento, el 23 de septiembre del 2005, por ser el primero oficial en la provincia entre personas de igual sexo. El Gobierno central acababa de aprobar el 1 de julio la ley 13/2005, que permitía, por fin, los matrimonios entre personas del mismo sexo.

Un enlace discreto por sus hijos, menores

Su intención no era para nada estar en el ojo del huracán, solo decidieron casarse y pidieron a los funcionarios un día 23, libre y que no fuera laborable. No tardaron en llamarles y en apenas dos semanas la organizaron. A lo grande, con más de un centenar de invitados y en un hotel de fiesta hasta las tantas. Aquel día la plaza estaba repleta de activistas y medios expectantes. Pero decidieron que fuera privada, y tenían un buen motivo: la privacidad de sus hijos. Se lo pidieron y primaron la protección de los menores, un niño y una niña, a quienes tuvieron primero en acogida (tenían 6 y 8 años) y que posteriormente adoptarían (hoy ya tienen 34 y 36 años).

Hace dos años, en Castelló, con su hija, representante festiva. / Mediterráneo

Vicent y Josep, con todo, quieren pedir perdón -que no es necesario- sobre por qué entonces lo llevaron con tanta discreción, y explicarse. Su logro, su boda, era, simbólicamente, de todo el colectivo. Pero aquellos momentos no eran los de ahora y los pequeños temían la repercusión de salir en las noticias luego, en su día a día.

Así que recuerdan cómo accedieron de extranjis, en taxi, por el párking del ayuntamiento, en cuyo salón de plenos no cabía nadie más y allí aguardaban sus invitados, a los que se pedía identificación en la puerta de la casa consistorial.

Bailes en el grupo Millars y enseñanza

Dudaron sobre qué concejal le casaría y finalmente eligieron a Juli Domingo, por ser del partido que en su día aprobó la ley que permitió las bodas entre personas del mismo sexo. Les unía además pertenecer a la Rondalla Millars, donde Josep y Vicent bailan con el Grup de Danses, una de sus pasiones junto a su casa, su familia, viajar y sus tres perros. Comparten profesión, la docencia, dando clases en IES como el Ribalta, Vicent; o en el IES Vicent Castell, Josep.

Una lucha que no ha terminado

Ahora, con la efemérides de la ley y su propio aniversario, ven un buen momento para alzar la voz. Pese a los avances, lamentan que, «siempre queda alguien que quiere dar pasos atrás y eso no debe ocurrir, ni en la sociedad internacional con barbaries contra homosexuales o lesbianas; ni en la Comunitat, con quien ve necesario imponer terapias».

Su mensaje final es de esperanza. Por su propio camino recorrido. Y porque observan cómo, hoy en día, los jóvenes ven con total normalidad estas relaciones de parejas del mismo sexo y cómo pasear de la mano por la calle, con libertad, es más sencillo que en su época, cuando no era fácil mostrar su amor en público.

Pasar por la vida sin hacer daño a nadie

¿Y el secreto de su éxito? «El amor, y saber comprender los defectos, quitarles importancia. Mejor, calma, y solucionarlo al día siguiente», reflexionan. Para ellos, «la lucha por los derechos no ha terminado. Las parejas del mismo sexo necesitan tener un refuerzo continuo porque no es fácil tirar adelante en la sociedad. Al final cada cual nace con una mochila personal y hemos hecho nuestra vida sin hacer daño a nadie».