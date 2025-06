El PSPV-PSOE de Castelló alerta que el 'tsunami d’impagaments del PP' amenaça ara els serveis socials

El PSPV-PSOE de Castelló ha advertit que el “tsunami d’impagaments de la Generalitat de Mazón i el Partit Popular no té freno” i ara posa en perill la continuïtat dels serveis socials municipals, després d’haver deixat en una situació “límit” a les farmàcies i d’haver posat en risc el subministrament de medicaments a milers de valencians i valencianes.

“Estan traslladant un problema greu als ajuntaments i mancomunitats, que han d’avançar els diners per a mantindre serveis que no són competència nostra com les residències, els centres de dia, el suport psicològic o l’atenció personalitzada, perquè Mazón no paga. Estan abocant a les administracions locals a la ruïna i, pitjor encara, amenaçant en deixar tirades milers de persones que depenen d’aquestes prestacions”, ha denunciat el secretari general provincial i alcalde de l’Alcora, Samuel Falomir.

En el cas del seu municipi, l’Ajuntament ja ha avançat 600.000 euros per a garantir el funcionament del centre de dia. “Si no tinguérem un múscul financer tan gran, possiblement els usuaris i usuàries estarien a casa perquè ens hauríem vist obligats a tancar les portes d’aquest servei. És gravíssim el que està passant”, ha lamentat.

La situació s'extén

Segons el PSPV-PSOE, la situació s’estén com una taca d’oli i afecta desenes de municipis de la província mancomunitats i ajuntaments com els de Forcall, Vilafranca o les Coves de Vinromà, així com a les mancomunitats. El deute puja a desenes de milions d’euros.

Falomir ha denunciat que la situació de la Generalitat és “pèssima”. “Estan deixant de pagar tant a ajuntaments com a proveïdors, així com a les farmàcies, que tornen a estar de nou en peu de guerra com el 2013. Tenim portant el govern autonòmic a una colla d’ineptes que han arrasat la caixa de tots els valencians quan més recursos hi havia, a base de regals fiscals a les grans fortunes i ara en paguem les conseqüències”.

"Juguen amb el pa de la gent"

“Estan jugant amb el pa de la gent i amb la dignitat de les persones que més necessiten una atenció pròxima i humana. I el més greu és que ni Mazón ni la consellera Camarero donen la cara. Estan més centrats en confrontar amb el Govern d’Espanya i en la seua reconstrucció política i personal que en garantir serveis socials dignes per a milers de persones, moltes d’elles dependents o amb pocs recursos”, ha afegit.

Per últim, el dirigent socialista ha reclamat eleccions anticipades per “fer fora el govern més incompetent de la història de la Generalitat”.