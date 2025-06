Emergencias pone a 70 localidades de Castellón en riesgo por calor este martes: Temperaturas de casi 40º

La provincia de Castellón se encuentra inmersa en una ola de calor que, según la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet), persistirá durante los próximos días. La Aemet ha activado un aviso amarillo por temperaturas máximas en Castellón, junto con Valencia y Alicante, vigente desde las 11:30 hasta las 20:30 horas para este martes.

Para este martes 1 de julio, se espera un cielo poco nuboso o despejado por la mañana en la provincia. Sin embargo, por la tarde, la nubosidad de evolución diurna se hará presente en el interior de la mitad norte, donde no se descartan chubascos acompañados de tormenta. Aunque las temperaturas máximas pueden experimentar un descenso en general, se mantendrán elevadas, especialmente en el litoral de Castellón, donde no se esperan cambios significativos. Las temperaturas mínimas se prevén con pocos cambios, y no se espera que desciendan de los 20ºC en los litorales mediterráneos, incluida la costa de Castellón.

La situación de inestabilidad continuará a lo largo de la semana. Para el miércoles 2 de julio, se mantiene la alerta amarilla con un cielo similar y la posibilidad de chubascos ocasionales acompañados de tormenta en el interior del tercio norte por la tarde. El jueves 3 de julio seguirá la misma tónica, con opción de chubascos y tormentas en el interior del tercio norte durante la tarde. Finalmente, el viernes 4 de julio, la probabilidad de chubascos acompañados de tormenta se concentrará en el interior norte de Castellón por la tarde, aunque no se descartan en el resto del interior de la provincia. Las máximas tenderán a un ascenso ligero en el resto de la provincia de Castellón para el viernes.

Riesgo alto y medio

Más allá de los avisos meteorológicos, las autoridades de Emergencias han establecido niveles de riesgo por calor para este martes en diversas localidades de la provincia de Castellón por las altas temperaturas. Se ha declarado un riesgo alto en municipios como La Salzadella (Baix Maestrat), Cinctorres, Forcall (Els Ports), Catí, Benassal (L’Alt Maestrat), Benlloc, Vilafamés (La Plana Alta), y Onda, Vila-real (La Plana Baixa). Por otro lado, un riesgo medio afecta a localidades como Fanzara, Vallat (Alto Mijares), Castellnovo, Navajas (Alto Palancia), Alcalà de Xivert, Sant Mateu (Baix Maestrat), Morella, Castellfort (Els Ports), L’Alcora, Les Useres (L’Alcalatén), Albocàsser (L’Alt Maestrat), Almassora, Castelló de la Plana (La Plana Alta), y La Vall d’Uixó, Nules (La Plana Baixa). En total son 70 localidades afectadas, 28 de ellas por riesgo alto, mientras que son 42 las que desde Emergencias se han fijado con riesgo medio.

En cuanto a las últimas 24 horas destacan los guarismos que se han registrado en poblaciones como Sorita, donde se han superado los 39º, mientras que en Jérica y Cirat se han superado los 38.

Temperaturas más altas en la provincia de Castellón las últimas 24 horas. / AVAMET

