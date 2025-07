Suspenden juicios y vistas en Castellón por la huelga de jueces y fiscales

La primera de las tres jornadas de huelga convocada por cinco asociaciones de jueces y fiscales contra las reformas anunciadas por el Gobierno del acceso a ambas carreras ya ha obligado a suspender juicios en Castellón. Un paro a nivel nacional, que según los convocantes ha tenido un seguimiento del 75% hasta las 13.00 horas.

El presidente del colegio de abogados de Castellón, Manuel Mata, señaló que «ha habido varios juzgados cuyos jueces han hecho seguimiento de la huelga, lo que ha supuesto suspensión de las actuaciones (juicios, comparecencias, vistas...) con el consiguiente perjuicio para la ciudadanía y para los profesionales del derecho».

Por su parte, la decana del colegio de procuradores de Castellón, Carmen Rubio, explicó que la primera jornada la han secundado bastantes personas en Castellón. «Me atrevería a decir el 80%. No obstante, ayer era el primer día y había jueces que no tenían vistas señaladas. Pero de los que sí yo creo que el 80% ha hecho huelga. Yo he ido a Vila-real a uno y cuando he llegado me han dicho que se iba a hacer y lo han suspendido finalmente», aseveró.

Impacto en la ciudadanía

Mata, por su parte, hizo referencia al impacto que este paro puede tener en la ciudadanía: «Es claro que una de las finalidades de las huelgas es la de ocasionar perjuicio a los usuarios de los servicios públicos, como es el de justicia. Podemos compartir con jueces y fiscales que la situación de la justicia es insostenible y que reformas judiciales profundas deben ser acreedoras de un consenso más amplio y un análisis más sosegado, pero es nuestra responsabilidad como abogados velar por el correcto ejercicio de la profesión y proteger a quienes sufren directamente las consecuencias de la suspensión de vistas sin previo aviso», señaló Mata.

Amplio seguimiento en la Comunitat

El paro ha tenido un amplio seguimiento en la Comunitat. En Valencia, por ejemplo, el martes por la mañana la Ciudad de la Justicia estaba a medio gas con la suspensión masiva de juicios orales programados y su aplazamiento, en algunos casos, hasta diciembre. Ayer no hubo juicios ni en los juzgados de lo Mercantil ni en los de Violencia sobre la Mujer de Valencia. Además, algunas salas de la Audiencia Provincial también suspendieron juicios (la sección Tercera canceló todas las vistas y la Quinta la gran mayoría). En Alicante tuvo también un seguimiento masivo. Cerca de un 80% de los profesionales la secundaron y centenares de procedimientos fueron suspendidos. Informan Abraham Pérez y J. A. Martínez.

Desde el Tribunal Superior de Justicia de la Comunitat rehusaron aportar cifras de seguimiento del paro a nivel institucional.