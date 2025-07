Primero las farmacias y ahora... las residencias de Castellón también denuncian impagos del Consell

Tras la queja de las farmacias ante los impagos del Consell, ahora llegan las residencias. Desde la patronal Aerte han denunciado este jueves que las empresas que gestionan residencias públicas de personas mayores en la Comunitat no han cobrado aún facturas de 2025. En la provincia de Castellón hay unas cuatro afectadas.

La situación, según Aerte, afecta a contratos vencidos que siguen en funcionamiento y que requieren expedientes de resarcimiento muy lentos. Si no se contabilizan con urgencia, podrían quedar fuera del FLA extraordinario que reclama la Generalitat, perdiendo esta ventana de cobro.

Desde AERTE valoran que la Conselleria de Servicios Sociales haya comenzado a desbloquear la situación con los primeros concursos de adjudicación, pero piden medidas urgentes para garantizar la liquidez, evitar la suspensión de servicios y asegurar el pago de nóminas.

"Solicitamos mecanismos extraordinarios de tramitación urgente y anticipos de tesorería mientras se resuelven los nuevos contratos", han señalado desde la patronal.

Farmacias

Por su parte, las farmacias han comenzado a evidenciar en redes sociales su malestar ante los impagos del Consell. Así, han comenzado a colgar mensajes y carteles con el lema Tu salud no es un arma política. Stop impagos. Hay que recordar que la Conselleria de Sanitat no ha podido abonar la factura del mes de mayo alegando que el Gobierno central no ha aportado el Fondo de Liquidez extraordinari0.