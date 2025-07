El mensaje de una médico de Castellón a los 'runners': "Correr a las 16.30 en verano...."

María Elena Puzzi, médica responsable de la Planta de Medicina Interna del Hospital Vithas Castellón y máster en nutrición clínica y endocrinología, alerta sobre los efectos de las altas temperaturas en el organismo y lanza un mensaje a los runners: "Correr a las 16.30 en verano no mejora el rendimiento y es un riesgo para la salud"

--¿Cuál es el principal riesgo para la salud de las altas temperaturas?

--Son los golpes de calor, que se producen cuando hay unas condiciones muy extremas y el cuerpo no las puede compensar.

--¿Y qué signos de alarma nos podrían inducir a pensar que podemos estar ante un golpe de calor?

--Por las altas temperaturas hay una especie de vasodilatación que hace que se tenga taquicardia, sudoración, mareos. Muchas veces las personas llegan al síncope, que es la pérdida transitoria de la conciencia, simplemente por agotamiento. En algunos pacientes también aparece la dificultad para respirar.

--¿Y quiénes están en mayor riesgo de sufrir estas circunstancias?

--Existen muchos factores de riesgo que podrían exponer a los golpes de calor. En cuanto a los factores individuales, estaríamos hablando de pacientes ancianos y niños por la vulnerabilidad para regular la temperatura; personas con condiciones de salud como enfermos renales o cardiópatas, por la medicación que toman. Luego estarían las personas que trabajan al aire libre, sobre todo, en condiciones no tan favorables, por los factores ambientales.

--¿Para estas personas habría algún tipo de recomendación que podríamos darles?

--Evitar la exposición a altas temperaturas, con alto indice de humedad y poca hidratación o sin llevar una protección correcta. Evitar la exposición prolongada al sol sin protección y el uso de ropa no adecuada a la exposición de calor que no permita la transpiración adecuada. Junto a ello, evitar la actividad física en horas de mayor incidencia del sol. Yo ayer pasé por el Ribalta a las 4 y media de la tarde y vi a un grupo de runners correr y dije, esto no es normal. Esto no mejora el rendimiento físico en lo absoluto. Lo que expone a un atleta es a sufrir una descompensación.

--¿O sea que también habría que avisar a los deportistas?

--Sí, esas no son horas de entrenar. A ver, inicialmente se recomienda entrenar muy temprano en la mañana o ya en horas cercana a la noche, que son más frescas y existe un poquito más de viento.

--¿Algún otro consejo?

--Evitar el consumo de alcohol y otras drogas, ya que predispone a una mayor deshidratación así como un estado de hipermetabolismo aumentando el riesgo de golpe de calor. En cuanto a las personas que trabajen en fábricas o en la agricultura, deberían llevar los medios de protección necesarios y evitar estar expuestas a las condiciones de temperatura extrema. De hecho, normalmente la jornada laboral cambia un poco en verano, pues empiezan más temprano o tienden a reducirla un poco para evitar esas temperaturas tan altas.

--¿Hay algún tipo de dolencias crónicas o fármacos que podrían también agravar la situación de una persona ante las altas temperaturas?

--Los pacientes cardiópatas y renales son los que más sufren en esta época ya que por el uso de antihipertensivos, diuréticos, suelen descompensarse un poco más. Porque con la deshidratación existe un desequilibrio entre los iones que normalmente están en el cuerpo y si tú das un diurético, pues predispones más a ello. La falta de hidratación que no es solo el consumo de agua sino reposición de los principales iones del cuerpo (sodio, potasio). Pero no es el momento para quitar el diurético, sino de recomendar de no cortar del todo la sal de mesa.

--A nivel de hidratación, entonces no solo bastaría con beber agua, ¿no?

--No. Porque los vegetales frescos y las frutas de temporada mantienen mejor aporte de electrolitos y agua para compensar las temperaturas. Es momento de tomar las frutas de temporada, ricas en agua, por ejemplo, la sandía, la fresa, nectarina, mango, piña, porque son ricas en los iones, con muchas propiedades y vitaminas, que nos ayudan a mantenernos estables durante esta época.

--¿Y el hecho de que se prolonguen los días con altas temperatura también puede tener un efecto perjudicial para la salud?

--A ver, el tema es que, por los cambios climáticos que ocurren, hay cuestiones que no podemos nosotros manejar, como las olas de calor. Pero lo que sí podemos manejar es ser sensatos y coherentes y tratar de evitar las exposiciones prolongadas al sol sin ningún tipo de medida de protección. Sobre todo los ancianos y los niños tienen una termorregulación que no está muy bien ajustada. A los niños hay que tratar de protegerlos. No es el momento de sobreabrigarlos, sino de ponerles la ropa adecuada, fresca, transpirable; lo mismo con los abuelos. Y tratar de ver y de evitar las descompensaciones, de estar monitorizando más la tensión y ver cómo se van sintiendo. E intentar que la exposición al sol de las personas mayores sea sobre las cinco y media y las seis de la tarde, ya que la incidencia del sol no es tan directa, ni hace tanto calor.

--Y a nivel de vivienda, ¿hay algún tipo de consejo?

--En teoría, el usar el uso de ventiladores y aire acondicionado, pero también el exceso del uso de estos equipos también aumenta la sobrecarga eléctrica y eso también genera lo que estamos viviendo con los cambios climáticos.

-- ¿Y alguna cuestión más que quisiera destacar?

--Yo creo que lo importante es ser sensatos y entender que, por ejemplo, Castellón es una zona muy turística. Es una zona donde hay segundas residencias. Y las personas que vienen de otros lugares de España a veces no están acostumbrados al tipo de calor de acá. El calor de acá es un calor húmedo, no es un calor seco... Aquí es mucho más importante, tratar de hidratarse y comer bien a lo largo del día, no pasar tanto tiempo exponiéndose al sol en la playa y tratar de evitar las horas en las que la radiación es muy fuerte. Siempre protegerse con una gorra, una visera, un sombrero o usar camisas de protección solar, sobre todo en los niños. Y en los niños menores de seis meses evitar la exposición al sol por el hecho de que no podemos usar ni siquiera un factor de protección solar porque no están testados en niños.