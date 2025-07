Una alumna de Almassora becada por Francia para estudiar en La Sorbona: "La clave está en el esfuerzo"

Los estudiantes de todo el mundo optan a la prestigiosa beca Eiffel que el Estado francés concede cada año a los alumnos con mejores expedientes. Para el próximo curso solo 300 han sido agraciados y una de ellas es Alba Ejarque, nacida en Almassora hace 21 años. Casi nada.

Repasando su currículum hasta la fecha queda claro que desde temprana edad ya apuntaba maneras. En el colegio Maestro Canós de Castelló logró el premio extraordinario al rendimiento académico de la Comunitat. Posteriormente se graduó en Secundaria y Bachillerato en el IES Vila-Roja de Almassora con matrícula de honor. Se decantó por estudiar un Grado en Genética en la Universidad Autónoma de Barcelona, cursando el último curso en California (EEUU). Su expediente refleja 15 matrículas de honor y una nota media de 9,17 sobre 10.

Ahora, tras realizar prácticas en laboratorios de Valencia y Estados Unidos se traslada a París para estudiar en La Sorbona un máster en biología del cáncer, recibiendo además la citada beca Eiffel.

Alba, en una imagen que se tomó en el Gran Cañón del Colorado durante su estancia en Estados Unidos. / MEDITERRÁNEO

El secreto de su trayectoria

Cuando le preguntamos a Alba por lo que le ha permitido llevar esta trayectoria afirma lo siguiente: «Yo creo que la clave está en el esfuerzo. Si quieres conseguir algo te lo tienes que trabajar. También hay una base de que se te dé bien esto y que encuentres tu camino, pero siempre dedicándole esfuerzo y sacrificio porque nada se consigue solo». ¿Y qué es lo próximo que quiere conseguir, cuál es el hito que le gustaría lograr? «El camino es muy largo, pero a corto plazo lo que me gustaría es hacerme un huequito en la investigación, poder trabajar en cosas que me parezcan interesantes y útiles, descubrir algo que ayude a la gente, que pueda salvar vidas o al menos mejorar la vida de las personas».

Sobre el país en el que le gustaría desarrollar su carrera profesional, es consciente de que será difícil a corto plazo elegir España: «Me gustaría verme aquí porque la calidad de vida que tenemos es infinitamente superior a la de otros países, pero antes de volver quiero salir un poco, formarme y ganar currículum porque aquí por desgracia salvo los cargos altos es difícil ganarte la vida investigando».

Otra de las incógnitas que se le pueden presentar es la de apostar por trabajar en el sector privado, habitualmente más lucrativo, o seguir investigando de forma pública: «Si quieres ganar más dinero sí es fácil que tengas que apostar por una empresa, pero ahí no podrás investigar lo que quieras porque hay unos intereses económicos. Es por ello que normalmente los mayores descubrimientos se hacen en la pública». Dentro de la investigación, uno de los campos que más le apasiona es el del tratamiento del cáncer: «El campo de la genética es muy amplio. Se puede aplicar a humanos, plantas o animales. Yo personalmente siempre me he interesado más por el aspecto biomédico enfocado a las personas y concretamente me ha apasionado estudiar biología del cáncer».

Imagen de Alba durante su graduación en la Universidad Autónoma de Barcelona (UAB). / MEDITERRÁNEO

Afirma Alba que las posibilidades a la hora de aplicar su materia en la lucha contra esta enfermedad son casi infinitas: «Se ha avanzado mucho, pero queda mucho por explorar en curación y tratamiento. En la mayoría de casos se trata con radioterapia o quimioterapia, que tienen unos efectos secundarios bestiales porque aparte de las células cancerígenas también matan otras. El margen de mejora en esta materia es enorme». ¿Puede la Inteligencia Artificial suponer una revolución? «Está siendo muy útil en manejos de datos y sí será relevante en genética y genómica».

Una apuesta temprana

La carrera de Genética no está a día de hoy entre las más solicitadas -la única universidad pública que la aborda es la de Barcelona donde ha estudiado Alba-, pero ella tuvo claro pronto que esta iba a ser su apuesta: «En cuarto de ESO ya me gustó mucho la materia. Creo que hay que impulsar a la gente a la ciencia, sobre todo a mujeres, porque ha sido un campo muy enfocado a los hombres y poco a poco se está consiguiendo más igualdad en los laboratorios, aunque no tanto en los cargos de poder».

Sin duda Alba es un buen ejemplo a seguir por muchas niñas. Su padre, Miguel Ángel, le acompañó a la entrevista al periódico y destacó su «impulso. Tiene claro lo que quiere y lucha por lograrlo».