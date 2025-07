El PSPV-PSOE denúncia la supressió de la gratuïtat del transport públic valencià

El PSPV-PSOE ha carregat aquest diumenge contra el president Carlos Mazón per “continuar la seua croada contra la joventut” amb la supressió de la gratuïtat del transport públic per a joves d’entre 14 i 30 anys dependent de la Generalitat. Una mesura que, segons ha recordat la portaveu de l’Executiva Provincial i coordinadora de Joves Socialistes a Castelló, Itziar Lafita, vincula directament a la situació de “fallida” dels comptes d’un Consell “totalment ofegat pels compromisos de pagament després de perdonar a les grans fortunes i empreses mil milionàries fins a 1.000 milions d’euros en impostos”.

La supressió afecta, en el cas de Castelló, en concret al Tram, el mitjà de transport més utilitzat per la comunitat universitària. “És un nou atac a les polítiques que faciliten la vida a la joventut. El PP ha decidit eliminar una mesura útil, eficaç i molt valorada, que fomentava el transport sostenible, sense oferir cap alternativa i sense planificació”, ha denunciat Lafita.

“Si el Consell de Mazón tenia clar que aquestes bonificacions anaven a desaparéixer, no entenem perquè el conseller castellonenc Vicente Martínez Mus va imposar fa poques setmanes el pagament de quatre euros per a fer-se una nova targeta de transport que ara ha quedat inutilitzada i que, en molts casos, ni tan sols ha arribat a les cases dels joves”.

La representant de JSPV ha assenyalat que les úniques ajudes al transport que es mantenen són les per a menors de 14 anys, finançades íntegrament pel Govern d’Espanya, i ha criticat que la Generalitat del PP haja decidit no aplicar els descomptes del 50% en la Targeta Jove per a persones d’entre 15 i 30 anys, ni completar el 20% addicional en la Targeta Transport, com proposava l’executiu central del PSOE. “Aquestes són les conseqüències de canviar un govern progressista per un depredador neoliberal”.

“Mazón ofega el Consell amb els seus propis regals fiscals, després de perdonar fins a 1.000 milions en impostos a grans fortunes i empreses, i ara fa pagar la factura a la joventut. Una vegada més, la Generalitat del PP amb el suport de VOX ens dona l’esquena a les persones joves, que cada dia tenim més difícil viure en una Comunitat Valenciana amb habitatge inaccessible, sense ajudes al transport i amb un mercat laboral precaritzat”.

La portaveu socialista ha conclòs recordant que la iniciativa de convertir el transport públic autonòmic en gratuït va ser impulsada pel Govern de Ximo Puig i ha permés estalviar més de 15 milions d’euros a les famílies valencianes. “Han vingut a trencar amb les polítiques d’oportunitats del PSPV-PSOE”.