La CHJ señaliza 22 puntos de la red fluvial en Castellón ante el riesgo para el baño

Llega el verano y, en plena canícula, dan ganas de darse un chapuzón. Y no solo en la costa, sino también en el interior, donde existen espacios acuáticos donde poder refrescarse ante las altas temperaturas. Sin embargo, en algunas zonas fluviales esto puede suponer un riesgo. Por ello la Confederación Hidrográfica del Júcar (CHJ) ha instalado carteles advirtiendo de la peligrosidad para el baño en 22 puntos de la provincia.

Según señalan desde la CHJ, «el baño es un uso común que puede ejercerse libremente y bajo la responsabilidad de la persona bañista, siempre que no cause un perjuicio sobre la cantidad o calidad del recurso hídrico circulante por el cauce. Por tanto, las confederaciones hidrográficas no tienen competencia para prohibir ni sancionar estas prácticas».

Los lugares de riesgo

No obstante, durante los últimos años, la CHJ ha puesto carteles informativos advirtiendo del riesgo de bañarse en lugares asociados a ciertas infraestructuras del Estado (presas, canales, estaciones de aforo...) que comportan una peligrosidad inherente debido a la presencia misma de dichas infraestructuras. No obstante, no es una obligación, regulada sino una recomendación a la persona que quiera bañarse, bajo su estricta responsabilidad en dichos lugares calificados como peligrosos.

Lugar Río/bco./zona Localidad

La Presa de Vila-real Mijares Vila-real

Embalse d’Ulldecona Cenia La Pobla de Benifassà

Embalse de Sitjar Mijares Onda

Entrada Embalse Arenós Mijares Puebla de Arenoso

Salida Embalse Arenós Mijares Montanejos

Badén Villahermosa Argelita

Fuente Sant Pere Cenia La Pobla de Benifassá

El Pozo Mijares Arañuel

La Cava Mijares Torrechiva

Corralico Mijares Toga

Los Ignacios Villahermosa Argelita

El Muladrar Mijares Fanzara

Bajo el Puente Mijares Fanzara

El Tormo Mijares Cirat

Cedramán Villahermosa Castillo De Villamalefa

El Olivar Mijares Ribesalbes

Fuente del Baño Palancia Navajas

Los Pajaricos Pajaricos Altura

Pozo de Los Gitanos Chico Segorbe

Salto de la Novia Palancia Navajas

Salto de la Novia Palancia Navajas

Zona de Baño Pequeño Ayódar

Las playas seguras

Ahora bien, no todos los lugares de la red fluvial que puedan suponer un riesgo para el baño están señalizados. Por ello, desde la CHJ recomiendan bañarse en las zonas que están declaradas y registradas de forma oficial como aguas de baño por parte de las administraciones autonómicas, pues de esta forma se asegura unos niveles de calidad sanitaria correcta y seguridad. El Sistema Nacional de Información Nacional en la web https://nayadeciudadano.sanidad.gob.es/determina que las playas continentales que sí son aguas de baño son los baños del Río Villahermosa (Argelita); los del Salto de la Novia (Navajas), la piscina fluvial Molino (Vallat) y la de Fuentes de Ayódar, junto al río Mijares en Cirat y Montanejos.