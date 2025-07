La rectora de la UJI ante el final de su mandato en 2026: "No me veo en primera línea política"

La rectora de la Universitat Jaume I (UJI), Eva Alcón, afronta su último curso al frente del campus público castellonense con "el camino marcado por un altísimo cumplimiento de las acciones del Plan de Gobierno" que se marcó en la renovación de su mandato, en 2022, en su segunda legislatura al frente, con "cosas en marcha y otras ya finalizadas".

«Afronto este último año de mandato con la misma vocación de servicio público y capacidad de trabajo que hasta ahora». Alcón ha sido clara y ha explicado que seguirá "trabajando por la universidad y por la Confederación de Rectores de las Universidades Españolas (CRUE) -entidad que preside hasta 2026- hasta el últim día, con el objetivo de dar respuesta al compromiso que adquirí con la comunidad universitaria y el que requiere la UJI en un contexto tan decisivo y exigente como el actual».

"No tengo plan A ni B, solo voluntad de servicio"

La primera mujer en ocupar el rectorado de la UJI ha especificado que, cuando se acabe la legislatura, irá "partido a partido". "Ahora, con el curso 24/25 finalizado, toca hacer balance; y cara al 25/26, debemos planificar el año académico para dar garantías del plan de gobierno". "Ya tengo suficiente trabajo en el Rectorado de la UJI y en la presidencia de la CRUE, con lo que actualmente, no tengo plan B", ha declarado.

No obstante, a preguntas sobre un posible regreso a la esfera política, como el que desempeñó en las filas del PSPV en Les Corts entre 2015 y 2017, ha sido clara: "No me veo en primera línea política". "Soy una persona con voluntad de servicio público, y trabajaré cllí donde me lo pidan o sea necesario, en la universidad o en otras entidades. No quiero comprometerme con nada, más allá de estar al 100% por y para la UJI y la CRUE". "No tengo plan A, ni B, ahora no toca".

Y en lo referente a su relevo, ha señalado que "en la Universitat hay mucha gente preparada y capaz para asumir este reto, si cuenta con el respaldo de la comunidad universitaria".