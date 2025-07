Los agricultores piden a los ayuntamientos que se pongan las pilas y pidan ayudas para cazar jabalís

La Asociación Valenciana de Agricultores AVA Asaja ha instado a los ayuntamientos a que se impliquen y aprovechen las subvenciones al máximo para poder poner en marcha medidas para contener la superpoblación de jabalís. Y es que el Diari Oficial de la Comunitat ha publicado este miércoles la orden de ayudas, que pueden solicitar aquellos municipios declarados con sobreabundancia de fauna salvaje. Un total de 440 en toda la Comunitat, de los que 97 corresponden a la provincia de Castellón. En total, el presupuesto asciende a 900.000 euros divididos en 3 capítulos: 350.000 para acciones en zonas comunes de caza, 350.000 en cotos de caza y 200.000 euros en ayudas para la eliminación de cadáveres. El importe subvencionable por ayuntamiento es de un mínimo de 2.000 euros y un máximo de 18.000 euros.

Desde La Asociación Valenciana de Agricultores (AVA-ASAJA) valora la aprobación de estas medidas "reivindicadas por el sector y necesarias para reducir la superpoblación excesiva y descontrolada de jabalís que causan graves perjuicios agrícolas, ganaderos, medioambientales y urbanos" y apunta que estas actuaciones de control poblacional, sin el apoyo económico del Consell, no podrían hacer”.

Daños millonarios

Los daños estimados por la organización agraria causados por esta plaga alcanzan los 50 millones de euros cada año en la Comunitat, 15 millones de ellos en la provincia de Castellón.

Campaña municipal

Desde que salieran en mayo las bases reguladoras de esta orden de ayudas, AVA-ASAJA remitió una propuesta de moción a los consistorios con sobreabundancia de jabalí de Valencia, Castellón y Alicante por la cual les instaba a acogerse a estas ayudas para potenciar la actividad cinegética, la instalación de jaulas trampa y los servicios de recogida de cadáveres, entre otras iniciativas tendentes a minimizar los daños ocasionados por la fauna salvaje (jabalís, conejos, cabras montesas, etc.) en sus términos municipales. Además, la moción incluyó una demanda al Gobierno central para que mejore los seguros agrarios, de tal manera que cubran en la práctica los daños derivados de la fauna silvestre.

Desde entonces, más de 20 ayuntamientos han aprobado la moción de AVA-ASAJA: Alzira, Antella, Benicarló, Benimodo, Benissa, Bétera, Bonrepòs i Mirambell, Càrcer, Corbera, Domeño, Guadassuar, Massalavés, Miramar, Montaverner, Olocau, Pedralba, Rafelcofer, Requena, Tavernes de la Valldigna y Xeraco han comunicado a la asociación su ratificación en sus respectivos plenos.

El responsable de la sectorial de consejos agrarios de AVA-ASAJA, Salvador Juan, afirma que “es emocionante ver que los grupos políticos municipales aparcan sus diferencias para aprobar por mayoría o unanimidad nuestra moción. Porque son conscientes de que el exceso de la fauna salvaje es una problemática que concierne a todo el pueblo. No solo hablamos de daños diarios en los campos, también de riesgos de transmisión de enfermedades a las ganaderías y las mascotas, destrozos en infraestructuras y accidentes de tráfico, incluso con consecuencias graves o mortales. No queremos que los jabalís desaparezcan, sino que no haya ni uno más ni uno menos de los que los científicos determinen que es una población razonable y compatible con la actividad agraria y la preservación del territorio”.

Compromís reclama un plan de choque

Unas reivindicaciones que también han llegado a la Diputación de Castellón, esta vez, de la mano de Compromís, que ha exigido la activación inmediata de un plan de choque interinstitucional coordinado desde Generalitat, diputación y ayuntamientos, la activación de recursos económicos y técnicos para las acciones de control y prevención, así como un compromiso real y continuado con el mundo rural. En ese sentido la diputada de la formación nacionalista ha denunciado la grave situación que viven numerosas comarcas del territorio a causa de la plaga, agravada, según dice, por la falta de previsión y actuación de las instituciones competentes. Según critican, ni Generalitat ni Diputación han puesto ningún plan concreto ni ninguna medida efectiva a pesar de que Diputación creó una supuesta área de caza con el objetivo de gestionar esta problemática.

Precisamente el conseller de Medio Ambiente, Vicente Martínez Mus, presentará este jueves las medidas del plan de choque de la Generalitat para regular la sobrepoblación de jabalíes.