Novedades en las ZBE: qué marcan los sensores en Castelló y alegaciones en Vila-real

Solo dos localidades de la provincia de Castellón están obligadas a definir una Zona de Bajas Emisiones (ZBE), como marca la Unión Europea (UE) en su entramado urbano. Castelló -tras pedir una moratoria, ahora está en proceso de adaptarla para el 1 de enero del 2026: Las obras en el área 1 se han ejecutado al 85%; y en la 2, al 5%-- y Vila-real -que lo ha recurrido-.

La ZBE supondrá que en las calles delimitadas en el centro bajo este paraguas no podrán circular todos los coches, pero solo sucederá cuando se cumplan ciertos parámetros de contaminación y de manera temporal hasta que se restablezcan. Algo que no se prevé para nada habitual. «La calidad del aire en Castelló siempre ha sido buena y así lo siguen marcando los sensores ahora. No se han registrado hasta ahora niveles de contaminación», explicaron fuentes del Ayuntamiento.

Acondicionamiento por áreas

En el caso de Castelló, se han realizado obras para acondicionar la ZBE. «El grado de ejecución en el área 1 ya es del 85%; y en la 2 se han iniciado los trabajos recientemente y ronda el 5%», indicaron fuentes del Ayuntamiento de la capital.

ÁREA 1 ZBE Castelló. / Web oficial

Área 2. ZBE Castelló. / Web oficial

En la capital de la Plana se ha instalado una red de 24 sensores de medición de calidad del aire y nivel sonoro. Y a los tótems con información del tráfico y las plazas libres en párkings, se han ubicado otros 10 paneles de Mensajería Variable en la ZBE, «que ahora muestran el logo y el texto sin restricciones, intercalado con los resultados de calidad ambiental que se obtienen en los sensores. La calidad del aire es buena», apuntan. Si no se superan los niveles, por tanto, cualquier coche podrá acceder al centro igual ahora que a partir del 1 de enero del 2026. Solo en función de los niveles de calidad del aire se adoptarán restricciones puntuales en determinadas calles y de modo temporal hasta recuperar los índices buenos». No obstante, se aconseja el uso del transporte público, parkings y los estacionamientos habilitados en la periferia para la ciudadanía, y de allí coger el TRAM o bus al centro. «En la zona oeste el parking disuasorio se ubica junto a la estación de tren; en el este, el antiguo Mercado del Lunes; en el distrito sur en el polideportivo Ciutat de Castelló y para el norte se está buscando la mejor ubicación a fin de habilitarlo», indicó el concejal delegado de Urbanismo, Sergio Toledo.

Carril bici y transporte público

El Ayuntamiento de Vila-real, por su parte, recordó que ya acometió un plan de acciones para rebajar emisiones: «Los 14 km de carriles bici, peatonalizar, un plan de aparcamientos o campañas como Ves a peu i deixa el cotxe y, sobre todo, una operación estrella: el bus urbano gratuito, obligatorio al superar los 50.000 habitantes, pero además es de bajas emisiones y el único sin coste de 5 municipios de la Comunitat y 10 de España». «Vila-real, según estudios de la UJI, tiene una contaminación insignificante, prácticamente cero. Es una ciudad es compacta, vertical y poco extensa, con poca movilidad de automóviles contaminantes y apenas pasa de 50.000 habitantes (53.600 en enero del 2025). Hemos solicitado la voluntariedad de no aplicar la ZBE (válida para localidades de 20.000 a 50.000) y estamos en conversaciones con el Ministerio», añadieron.

Bus Groguet. / Josep Carda