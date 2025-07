El PSPV denuncia inacció de la Diputació de Castelló front l’augment “descontrolat” de plagues en ple pic turístic

El grup provincial del PSPV-PSOE a la Diputació de Castelló ha lamentat que la inacció del govern provincial de Marta Barrachina davant l’augment “descontrolat” de plagues que afecta la província en un moment clau per al turisme. La diputada provincial socialista, Maria Jiménez, ha advertit que “la proliferació de mosquits i altres insectes està oferint una imatge nefasta de Castelló just quan més visitants rebem”. “Estan jugant amb la salut dels castellonencs i castellonenques”.

Jiménez ha recordat que “fa setmanes vam alertar des del PSPV de l’increment de la presència de mosquits, però des de la Diputació no han reaccionat”. Segons la diputada, “els experts ja avisen que aquest estiu patirem un augment de plagues als entorns urbans, i per això exigim a la Diputació un pla clar i efectiu per tallar de soca-rel la proliferació de cucs, paneroles, paparres, xinxes i arnes”.

A més a més, ha destacat que “fa dues setmanes ja vam reclamar un augment de les fumigacions contra els mosquits i, després de les pluges d’aquest cap de setmana, si no s’actua de manera immediata, els dípters i altres insectes tornaran a eclosionar amb força”. “No podem esperar a que les plagues se’ns mengen”.

Per a Jiménez, la manca de tractaments adequats ja s’està traduint en un allau de picades dels mosquits en zones sense tractar, especialment en espais públics i turístics. “Les fumigacions s’estan fent al ralentí, no hi ha coordinació amb els ajuntaments i els tractaments aeris, que tant reclamaven quan estaven a l’oposició, brillen per la seua absència”.

Finalment, ha reclamat a la Diputació que “deixe d’actuar tard i malament” i que “posen en marxa mesures reals, amb més recursos i amb la implicació dels municipis, per protegir la salut pública i la imatge de la nostra província en plena temporada turística”.