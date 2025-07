Compromís denuncia la saturació de les ITV: "Quatre mesos d'espera"

El diputat a les Corts Valencianes Vicent Granel i la diputada Mònica Álvaro denuncien la situació dels usuaris que intenten obtindre cita per a passar la inspecció tècnica del seu vehicle. Segons han alertat des de la formació valencianista, les primeres dates disponibles són ja per a octubre, el que suposa fins a quatre mesos d’espera en estacions com les de Vila-real o Castelló, i un panorama igualment col·lapsat a Vinaròs. Mentre que l’estació mòbil d’Onda està per obrir i la de Segorbe “ni està ni se l’espera” ha apuntat Vicent Granel.

“Estem a ple mes de juliol i ací la gent no tindrà cita fins a l’octubre. I això no és nou, des de Compromís portem denunciant aquesta situació des del gener”, ha assenyalat Mònica Álvaro. “Amb aquest panorama és normal que vora un centenar de valencians i valencianes tramitaren queixes formals davant la Conselleria pel mal funcionament de les ITVs i les llargues llistes d’espera”.

Sense solucions

Els representants de Compromís han explicat que, malgrat que des del govern valencià s’ha anunciat la contractació de 32 persones per als mesos de juliol i agost, esta mesura no resol el problema de fons, ja que només serveix per a cobrir les vacances del personal habitual.

“Això no és ampliar plantilla ni oferir més servei. És un pedaç. El resultat és clar: a Vila-real cal esperar fins a quatre mesos per a una cita, a Castelló tres, i a més les hores disponibles per intentar agafar cita són totalment insuficients”, ha criticat Vicent Granet.

Sancions

Compromís també ha posat sobre la taula la paradoxa que suposa que, malgrat esta saturació, en 2024 es van imposar 11.400 sancions a vehicles que circulaven sense haver passat la ITV, el que suposa una recaptació d’uns 2,2 milions d’euros.

“Amb aquests diners es poden construir noves estacions d’ITV a les comarques del nord. Si no es fa, és perquè no hi ha voluntat política ni interès real per part del govern del PP i Vox”, han conclòs. Per això, Compromís exigeix solucions estructurals immediates, com l’ampliació de la xarxa d’estacions d’ITV, la millora del servei públic i una gestió més eficient "per acabar amb una situació que penalitza injustament milers de persones cada mes".