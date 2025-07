Falomir (PSPV) destaca la inversió històrica de 40 milions del Govern central per a garantir infraestructures hídriques a Castelló

El secretari general del PSPV-PSOE de Castelló, Samuel Falomir, ha destacat aquest dissabte “l’aposta històrica del Govern d’Espanya per a garantir el proveïment d’aigua en quantitat i qualitat a la província amb una inversió que s’acosta als 40 milions d’euros”. En paraules de Falomir, “es tracta d’una actuació que demostra el compromís ferm de l’executiu de Pedro Sánchez amb l’avanç socioeconòmic de les nostres comarques i la voluntat d’oferir solucions reals i estructurals als problemes hídrics”.

Un ús més eficient

El líder socialista ha remarcat que aquestes inversions “permetran modernitzar les infraestructures i fer un ús més eficient d’un recurs tan fonamental com escàs com és l’aigua, enfortint també el teixit productiu i garantint el subministrament hídric a tots els municipis de la província”.

Entre els projectes anunciats i finançats per l’executiu central destaquen els 20,4 milions d’euros que Acuamed destinarà a la millora dels sistemes de remineralització i pretractament de la dessaladora d’Orpesa-Cabanes i per a la construcció d’un nou dipòsit d’emmagatzematge d’aigua de 20.000 metres cúbics.

Modernització del cicle integral de l'aigua

Paral·lelament, el Govern ha previst finançaran accions de modernització del cicle integral de l’aigua arreu del territori provincial. Més en concret, subvencionarà amb 7,8 milions d’euros l’Entitat Pública de Sanejament d’Aigües Residuals (EPSAR) per a digitalitzar les infraestructures de sanejament i depuració de la província, que s’afegeixen als 5,5 milions que rebrà la Diputació de Castelló per al pla de digitalització del cicle urbà de l’aigua en municipis de menys de 20.000 habitants i als prop de sis milions d’euros al projecte conjunt de l’Ajuntament de Castelló i FACSA per a la digitalització de l’ús urbà de l’aigua a la capital de la Plana.

Altres municipis com Altura, Morella i Cortes de Arenoso també rebran ajudes que sumen més de 850.000 euros per a la modernització i adequació dels seus sistemes hidràulics, mentre que les comunitats de regants de Castelló, Vila-real i la Vall d’Uixó han estat beneficiades amb 764.000 euros per digitalitzar els sistemes de reg.

Planificació sense improvisar

Falomir ha posat en valor que “aquesta planificació no és fruit de la improvisació, ve d’anys enrere, gràcies a la planificació i la bona gestió dels presidents Ximo Puig i José Martí, els quals van marcar un abans i un després amb l’elaboració del Pla Director de l’Aigua”. Un pla que, segons ha dit, “ha servit de base per a optimitzar les prioritats i obrir la porta a finançament estatal i europeu per acabar amb els dèficits hídrics a la nostra província”.

“Una vegada més, és un govern socialista el que actua amb visió de futur i aposta per un model de gestió sostenible, eficaç i amb sensibilitat territorial, mentre altres es dediquen a la confrontació estèril i a les promeses buides”, ha conclòs Falomir.