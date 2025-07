Ignasi Garcia: “Compromís és més necessari que mai perquè mai hem tingut cap cas de corrupció”

Compromís per Castelló ha registrat una declaració institucional per al pròxim ple municipal amb l’objectiu de reivindicar una política neta, combatre la corrupció i reforçar els mecanismes institucionals de transparència i control. La coalició alerta que, mentre continuen aflorant escàndols de corrupció a Madrid, al País Valencià el govern del PP ha optat per desmantellar instruments clau per a la prevenció, com ara l’Agència Valenciana Antifrau o el seu Codi Ètic.

Mecanismes de transparència

“El naixement i creixement de Compromís no només es deu al fet que portàvem una proposta de progrés i de preocupació pel benestar de les persones, sinó que havíem de ser un partit net que s’anteposa a la corrupció”, ha afirmat el portaveu Ignasi Garcia. “Ara veiem com tornen a ocupar titulars els escàndols a Madrid, mentre ací el PP elimina l’agència antifrau i aquells mecanismes de transparència que podien evitar-la. És per això que Compromís és més necessari que mai. Podem dir clarament que mai hem tingut cap cas de corrupció.”

Recuperar l'Agència Valenciana Antifrau

Des de la coalició defensen que no es pot retrocedir en la lluita contra la corrupció ni debilitar les estructures de control públic. Per això, la declaració presentada reclama recuperar l’Agència Valenciana Antifrau i l’Oficina de Recuperació d’Actius, i alhora impulsar una Agència Estatal Anticorrupció independent, reforçar la Fiscalia Anticorrupció i evitar que empreses condemnades continuen accedint a contractes públics. Per als valencianistes, cal un compromís institucional ferm per a protegir l’interés general i garantir una gestió honesta dels recursos públics.

Amb aquesta iniciativa, Compromís reafirma el seu compromís amb una gestió pública responsable, transparent i orientada a la millora del benestar social. Tot això, en contrast amb un bipartidisme que es perd en baralles mentre deixa de banda decisions transformadores per a fer front a la crisi climàtica, a les desigualtats i als reptes que exigeix la societat actual.