Los efectos de la dana en Castellón: desastre generalizado en Nules y "tornado" en Moncofa

Salir a la calle en Nules después de la granizada de ayer daba fe de la magnitud del desastre. Ni un solo rincón sin incidencias. Así lo confirmó el alcalde, David García, que tildó de "innumerables" los daños en propiedades públicas y privadas en todo el término municipal.

Los testimonios del tremendo impacto del paso de la dana por la localidad son tantos como los daños que ha provocado.

Un ejemplo es el de Manu, un vecino que estaba en la playa en el momento en el que descargó la tormenta. Al darse cuenta de las dimensiones de las piedras de hielo quiso resguardar su vehículo, pero llegó tarde para salvar la luna trasera, que quedó completamente destrozada, y puso en grave riesgo su integridad física. De hecho, sufrió un impacto en la frente, justo sobre la ceja.

Valoraciones en vehículos

En un paseo por la localidad, la tónica común en cada calle era encontrarse con personas valorando los daños en sus vehículos. Los que estaban aparcados orientados hacia el oeste son los que se han llevado la peor parte. Lo más común: lunas agrietadas por los impactos o hechas añicos, carrocerías aboyadas o luces reventadas.

Estas son las consecuencias de la granizada en Vilavella / Pilar Vicent Caballer

Otro vecino contaba que suele dejar el coche aparcado en la calle San Bartolomé, pero hoy "cuando he visto como estaba el panorama y como esa calle siempre se inunda si llueve mucho, lo he dejado en la calle que sube a la plaza de la Asunción". El resultado ha sido peor que el agua: encontrarse una luna delantera siniestro total.

Afección en edificios

Precisamente en la calle San Bartolomé, Ángela y Ximo se afanaban en barrer los cristales esparcidos sobre la acera y la calzada. La Policía Local tuvo que precintar el paso frente al edificio en el que viven, porque el granizo ha roto persianas y numerosas ventanas. "Estaba en casa de mi madre y en cuanto he podido me he venido, porque tenía claro que esas piedras tan grandes, del tamaño de pelotas de tenis, se habrían cargado las ventanas de la galería". No se equivocaba. Las suyas y las de casi todos sus vecinos de bloque.

Por valorar están los cuantiosos daños en el campo. José Oliver, de Melones Panollo, ya había empezado a coger la cosecha de melones y sandías. "Veremos cómo acaba, pero mal", vaticina.

"Esto ha tenido que ser un tornado"

Fue a partir de las 17.30 horas cuando Moncofa registró un fenómeno meteorológico extremo: se hizo de noche de repente y aparecieron vientos huracanados y grandes cantidades de granizo de tamaño considerable, lo que provocó la rotura de lunas de coches.

Puestos dañados en la feria marinera de Moncofa. / Miguel Ángel Sánchez

Algunos vecinos relataron que fue "algo nunca visto en Moncofa, porque el sonido que se escuchaba, era de auténtico pánico", al ver cómo "se acercaba una gran nube negra, que no podía ser más que un tornado". También mencionaron que en algunas viviendas "los daños han sido importantes, porque ha estado muchos minutos cayendo piedras como huevos e incluso algunos trozos de hielo. Ha sido una locura".

El viento huracanado causó la caída de un árbol de grandes dimensiones en la explanada de la ermita de Santa María Magdalena, y dañó numerosos puestos de venta de la feria marinera, en la avenida Mare Nostrum. Por suerte, faltaban treinta minutos para su apertura y en la zona solo se encontraban los feriantes y alguna persona caminando.