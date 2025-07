Jóvenes que sí apuestan por el campo en Castellón: la nueva generación rural

La falta de relevo en la agricultura es un problema que se arrastra sin solución clara. Son pocos los que se deciden a emprender y el 70% se sitúa en zonas del interior. Nuevas generaciones más formadas, que aplican nuevas variedades de cultivos y herramientas digitales de gestión para mejorar la rentabilidad de la explotación familiar. ¿Qué es lo que les motiva?

«La quinta de mi padre, a los 14 años, se ponía a trabajar la tierra. A los 16, se podía sacar el carné de tractorista. Y así ya toda la vida...». Así narra Rebeca Sales, representante de jóvenes de la Unió Llauradora, cómo se vivían los comienzos en el campo en Castellón en otros tiempos. Adrián Lobo, secretario general de AVA-Asaja, confirma que ahora, quienes deciden dedicarse al sector «lo hacen desde muy temprana edad en la explotación familiar, pero no asumen, en general, la titularidad, hasta que se jubilan los padres. Las ayudas públicas económicas a primeras explotaciones presentadas esta semana permiten agilizar el traspaso del abuelo al nieto».

Ayudas para la tierra y maquinaria...combinados con estudios universitarios

Explotación de agricultura regenerativa. / CREAF

Una convocatoria que espera, con paciencia, revertir la situación actual de falta de relevo. Lo que sí diferencia a las nuevas generaciones es que hoy, muchos jóvenes de Castellón que quieren ser agricultores o ganaderos completan antes estudios medios o universitarios, especialmente en Ingeniería Agrónoma, lo que les aporta una visión más técnica y enfocada en la rentabilidad, y entran con 20 y pico. Aun así, la edad de acceso a la titularidad se retrasa porque muchos no asumen la gestión hasta que los padres se jubilan.

¿Apuestan por otros cultivos? Desde la Unió Llauradora y AVA-Asaja explican cómo muchos castellonenses sí continúan con los tradicionales heredados (cítricos, olivar, almendro,...), pero apuestan por mejoras, mediante la innovación en variedades: por ejemplo, en secano optan por otras más resistentes al clima; en regadío, prueban frutas tropicales como el aguacate para mejorar la rentabilidad de las tierras; y en ganadería, se modernizan con razas nuevas y herramientas digitales de planificación.

Tierra más barata

Geográficamente, la mayoría de jóvenes agricultores de Castellón se ubican en el interior (aproximadamente el 70%), ya que la costa ofrece más salidas laborales en turismo e industria, y el precio de la tierra es más alto debido a su valor agrícola e inmobiliario. Para conseguir las ayudas, además, si se emplazan en localidades del interior más despoblado, también puntúa más. Un beneficio de la actual convocatoria es que da flexibilidad para decidir en qué invertirla, según necesidades, recibes una parte y a los cinco años, el resto.

Imagen de archivo de un agricultor. / Shutterstock

Su perfil es diverso pero la gran mayoría proviene de familias con tradición agrícola, lo que facilita el acceso a tierras y maquinaria. Sin embargo, también el colectivo juvenil sin antecedentes que quieren probar, comenzando en pequeñas parcelas con horticultura y venta directa de los productos, sin intermediarios. Para estos últimos, el acceso a un terreno es más difícil debido al fuerte apego a la propiedad familiar que hay en la zona.

En cuanto a la inversión necesaria, varía enormemente. Si se hereda, los costes se reducen, pero si se empieza de cero, son altos. Un tractor oscila entre 20.000 y 200.000 euros según el tamaño. La tierra de regadío puede alcanzar los 40.000 por hectárea, mientras que en secano ronda entre 7.500 y 10.000. Una explotación ganadera puede requerir una inversión inicial de hasta un millón de euros, algo inasumible para la juventud de hoy, sin avales.

Instagramers de la vida rural en Castellón

Jordi Benages (Xert) / (formatgedepastorlaplaneta): Además de mostrar su variedad de quesos y lácteos que elabora artesanalmente, Jordi cuelga vídeos acerca de los cuidados que profesa a su rebaño y los beneficios de la pastura.

Andrea Burriel (Forcall) / (andyybuu_rural): Andrea se autodefine como alma rural. Se mudó de Barcelona a Els Ports, donde su abuela tiene una granja en Villores. Comparte vídeos de su día a día con los animales, el campo y los vecinos del universo agrícola.

Testimonios de principiantes con mucho futuro

Carlos Pérez (23 años). Almendro y olivo, en Los Rosildos: «No te harás rico, pero ver crecer los cultivos con tu esfuerzo es especial»

Carlos Pérez. / Mediterráneo

Un todoterreno con futuro muy prometedor en el campo. Ese es Carlos Pérez, quien con solo 23 años gestiona en Los Rosildos una explotación agrícola familiar de almendros y olivos, y lo compagina con un trabajo a tiempo parcial para una empresa como ingeniero agrónomo, tras sacarse la carrera y un máster de la misma especialidad. «Desde pequeño me ha interesado el campo. Empecé con una pequeña parcela y ahora rondamos las 30 hectáreas. Llevo tres años más centrado en esto y poco a poco vamos creciendo», dice.

Reconoce que echa muchas horas pero «ver cómo crecen los cultivos con tu esfuerzo diario tiene algo muy especial». «Con todo, empezar de cero es muy difícil. Solo un tractor puede costar 60.000 euros y necesitas un mínimo de 20 hectáreas para que sea rentable, y aun así dependes de las cosechas», agrega. Por ello destaca que las ayudas públicas a fondo perdido permiten hacer inversiones clave o pagar el autónomo los primeros meses, cuando aún no se obtiene beneficio.

En su caso, para la almendra no le faltan compradores, «y puedes negociar el precio, pero con otros cultivos la rentabilidad no llega siempre tan rápido». Su consejo es «paciencia»: «Con este trabajo no te harás rico, pero te da libertad. Sin horario fijo. Pero sabes que, si no trabajas, no produces. Si lo necesitas puedes ir al médico o levantarte un día más tarde y compensar otro». Su tabla la ha organizado con dos jornadas a la semana para el muestreo de parcelas como ingeniero; y el resto, a su terreno, donde también acude sábados y domingos, «pero no al 100%, sino como distracción». En su día a día, le ayuda su conocimiento técnico. «Tener estos estudios me da tranquilidad para hacer las cosas bien. Veo venir los problemas antes y no dependo de asesores. Hoy muchos agricultores se están formando pues la PAC lo exige, pero no es igual un máster que un curso básico», asevera.

Teresa Sebastián (28 años). Truficultura, en El Toro. «Dejé la hostelería; cada día libre quería regresar al pueblo, al campo»

Teresa Sebastián. / Mediterráneo

«El trabajo en el campo es algo que llevo viendo y viviendo en la familia desde que era pequeña. He crecido con ello. Me gusta y no quiero que se pierda, ni la tierra ni el conocimiento transmitido». Así de clara tiene Teresa Sebastián (28 años), natural de El Toro, su vocación por la agricultura y, en concreto, por la truficultura de la finca familiar.

Es una de las castellonenses que solicitará las ayudas de la Conselleria de Agricultura, que destinará a mejorar la infraestructura y la maquinaria para facilitar el trabajo y aumentar la producción. «Me voy a hacer joven agricultora, mi padre lleva un año y medio guiándome en el proceso para coger el testigo. Se hace mayor y a mi hermano no le interesa el sector», afirma.

Ella misma tiró primero por la vía de la hostelería. Estudió Pastelería en el Grau de Castelló y llegó a trabajar en Segorbe y València. Pero cada día libre le llamaba regresar al pueblo y ayudar en el campo. Hasta que se quedó sin empleo y volvió. Reconoce que ambos, hostelería y agricultura, son sectores precarios, pero apuesta fuerte por labrarse su futuro en la explotación familiar. Su padre, bombero de profesión, vio igual que otros vecinos que era rentable y lo comenzó como un hobby y un complemento económico. A medida que Teresa decidió quedarse y profesionalizar la explotación, han ampliado terrenos e instalaciones.

«Es un trabajo sacrificado, duro y de esfuerzo físico, no es como estar en una oficina», admite. Pero valora «la libertad» que le ofrece «frente a la rigidez de otros sectores»: «Puedes elegir un poco el horario, aunque te rijas por el clima y las horas de sol». Además, la recolección de trufa se concentra en invierno durante tres o cuatro meses, pero el resto del año también requiere dedicación: podar, regar, labrar o plantar nuevas. Otro aspecto que le apasiona en el contacto con los animales, los perros truferos. «Es una vocación que se lleva dentro», concluye.

Testimonios de jóvenes pero veteranos

Míriam Tena (34 años). Granja de ovejas vacas y caballos, en Morella. «Mi ‘oficina’ es lo que más me gusta: al aire libre, con animales y mis hijas»

Míriam Tena. / Juan Carlos Sanjuan

Estudió un ciclo superior de gestión hotelera y trabajó de jovencita en el sector de la hostelería, pero finalmente se decantó por el campo. Míriam Tena Ripollés, a sus 34 años, vive en Morella y tiene dos hijas, de 8 y 14 años. Cuenta con una explotación ganadera y tierras de cultivo en el término de la capital de Els Ports que ha consolidado como medio de vida. «Nuestra ganadería extensiva principal son ovejas; en segundo lugar, vacas; y algo menos, de caballos de carne», cuenta. ¿Cómo comenzó todo? «Pues la finca estaba a nombre de mi marido y hace unos ocho años que creamos una S. C. incorporándome yo como joven ganadera. Durante este tiempo hemos ampliado con varias masías y algunos animales», cuenta.

Sobre su vocación, es contundente: «Siempre digo que soy bisnieta, nieta e hija de ganaderos; me viene de sangre». Le encanta la vida en el mas, «y por si no fuera bastante me enamoré de un ganadero con los mismos ascendentes que yo». «Nos une nuestro proyecto de vida laboral y personal, con nuestras hijas y mis suegros», comenta.

Los animales desde siempre le han gustado y por ello desde pequeña no le importaba ayudar a sus padres, aunque es cierto que el volumen más importante lo lleva su marido, cuenta. «Pero lo que más me gusta es la oficina que tengo: poder trabajar al aire libre, con animales y, sobre todo, compartir esta vida con nuestras hijas», cita.

Desvela que sí puede conciliar y sus hijas le ayudan en fin de semana y vacaciones. «Lo peor es la burocracia (como la PAC, de la cual dependen), la incertidumbre del clima (el cambio de tiempo les ahoga de agua o de sed) y de los beneficios. Pero con dedicación lo suplimos. Nos gustaría poder jubilarnos y ver y ayudar a nuestras hijas con esta vida si la eligen. Nuestro proyecto es mantener lo que tenemos hoy por hoy. Nosotros, mientras podamos, estaremos en el monte», asegura.

David Esteban (35 años). Cítricos, en la Vall d’Uixó. «La tierra me gusta; trabajé en un taller, pero tenía la cabeza en la finca»

David Esteban. / Mediterráneo

A los 20 años comenzó este joven de la Vall d’Uixó a labrar la tierra profesionalmente y, ahora, a sus 35, David Esteban ha conseguido industrializar la producción citrícola (y algo de olivar) de sus fincas familiares entre Nules, la Vall d’Uixó y Almenara. Pero su historia era otra, antes de cambiar de rumbo. Cursó estudios superiores de mecánica y trabajó en el taller, hasta que lo dejó al año y pico. Y es que cada fin de semana o festivo que podía acudía a ayudar en las labores agrarias. «La tierra me gusta. Yo veía que cuatro horas que iba, disfrutaba; y en el taller tenía la cabeza en la finca», relata.

«Decidí dar el paso con una parcela de la familia y algo de maquinaria. Pero es muy duro, influyen muchos factores externos a ti. No son solo tus decisiones, es trabajar sin techo, el clima, la estrategia mundial comercial, etc. Todo se te puede escapar de las manos en cualquier momento», reflexiona David. En su estrategia por «modernizar» la finca, ha invertido en nuevas variedades, colocado plantones jóvenes o sistemas de riego. E incluso ha apostado por un patrón de cítricos (Forner Alcaide Nº 5), resultado de un estudio del Instituto de Investigaciones Agrarias (IVIA), que combate los neumátodos. «Combina muy bien con otras variedades y me da muy buena rentabilidad en kilos», añade. Su cultivo abarca desde las tradicionales clemenules y oronules a la sando o tango, lanelate o clemenvilla. Diversificación máxima para contar con naranjas todo el año. «Mi idea es seguir. Tengo una niña de 6 años y una casa que he podido comprar y reformar gracias a lo que saco de la tierra, no sin mucho sacrificio, tiempo invertido e ilusión», sostiene. Pese a momentos duros e inciertos al coincidir covid, plaga del cotonet y granizada con el nacimiento de su hija; guarda otros como trabajar con su padre; o los recuerdos de niñez, que aún le emocionan, de las enseñanzas en las visitas al melonar con su abuelo.