Los agricultores independientes de Castellón homenajean a David Lafoz

La muerte del joven agricultor aragonés David Lafoz ha conmocionado al sector agrícola español. Este martes, 15 de julio, las asociaciones de agricultores independientes Aliv y Sepricas han convocado una concentración en homenaje al joven del Campo de Belchite que llegó con su tractor hasta la entrada del palacio de La Aljafería durante las protestas del sector primario en 2024. La concentración será a las 19.00 horas en la en la plaza María Agustina de Castelló, frente a la subdelegación del Gobierno.

David Lafoz Gimeno se quitó la vida la madrugada el pasado 9 de julio porque, según nota propia de despedida, no aguantaba más. "No aguanto más la presión, no aguanto más inspecciones de Hacienda, ni de Trabajo, no aguanto trabajar 18 horas para no vivir", explicó. David era un joven agricultor de 27 años, natural de la localidad zaragozana de Belchite y miembro activo de AEGA (Aragón Es Ganadería y Agricultura). AEGA es asociación hermana de Aliv y Sepricas y todas están integradas en la federación de asociaciones independientes Unaspi.

"Los precios ruinosos del cereal, por debajo de costes de producción; el esfuerzo de trabajo no recompensado; deudas; y el acoso contante de la administración con inspecciones reiteradas, posiblemente como venganza por haber destacado en las protestas agrarias son las causas de tan trágico desenlace", apuntan desde Aliv y Sepricas.

El acto consistirá en un minuto de silencio y la lectura de un comunicado en memoria de un joven que eligió, desde los 15 años, quedarse en su pueblo y "luchar por la tierra que tantos estaban abandonando". "Con trabajo, perseverancia y humildad, David se convirtió en un referente para toda una generación de jóvenes agricultores que no se resignan a ver morir el campo. David era un referente de lucha y valentía", recuerdan las dos asociaciones independientes de Castellón.

En febrero de 2024, subido a su tractor, David encabezó una marcha hasta la Aljafería —sede de las Cortes de Aragón— venciendo el cordón policial. "Su imagen cruzando Zaragoza con el tractor se hizo viral y envalentonó más al mundo rural nacional", añaden las dos asociaciones.