1.300 batxillers obtenen el títol ‘exprés’ del C1 de Valencià este curs: per què

Amb el curs tancat i en plenes vacacions, abans d’entrar en la universitat o en el mercat laboral, els llicenciats de Batxillerat en els 70 IES de Castelló eixiran ja amb el seu certificat de nivell de valencià sota el braç.Després d’un primer any en què l’alumnat dels últims 16 anys (des del curs 2008/09) podia sol·licitar telemàticament i de manera gratuïta el títol a la Conselleria d’Educació, a partir d’este curs, els que finalitzen Primària, ESO i Batxillerat tindran el seu certificat per via directa des del centre.

Així ho arreplega la Llei de llibertat educativa de la Generalitat valenciana, la denominada llei Rovira, reprenent una iniciativa ja formulada pel govern del Botànic en l’etapa de Raquel Tamarit com a consellera, que assenyala que els que hagen tret un set o més de mitjana en Batxiller, o en l’examen de la prova d’accés a la universitat (PAU), obtindran automàticament el C1 (Mitjà), i els que simplement hagen aprovat l’assignatura podran sol·licitar un B2 (Elemental).

Ja hi ha casos, a més, en que l'alumnat està rebent el B1 en primer curs de Batxillerat, per les bones notes a l'assignatura lingüística.

Per nivells

En aquest context, després de finalitzar el curs 2024/25 se sumen a partir d’este mes de juliol els 3.461 alumnes de la província que han cursat valencià i no estaven exempts d’examinar-se (147, el 4,07% dels matriculats).

D’ells, segons dades de laConselleria d’Educació, el 87,58%, és a dir, 3.031 alumnes, ha aprovat l’assignatura i té dret al B2. D’estos, hi ha 1.364 alumnes que ha obtingut més d’un 7 i té dret al C1, la qual cosa suposa un 39,41%.

I tot després d'una primera onada de sol"licituds de títols a principi d'aquest curs dels que tenien opció a obtindre'l al haver cursat Batxiller des de 2008.

Més exàmens a l’octubre

D’altra banda, els que no puguen optar a un títol exprés sempre es poden matricular en les proves de la Junta Qualificadora de Coneixements de Valencià (JQCV), que convoca les pròximes proves de coneixements de valencià a partir del 4 d’octubre en les seues 24 seus, cinc a la província:Castelló, la Vall, Borriana, Vinaròs i Segorbe.

D’esta manera, el 4 d’octubre es faran les proves escrites de l’A2, B1, B2, C1 i C2; i l’avaluació de l’àrea d’expressió i interacció orals es repartirà al llarg de dos dissabtes: el 18 d’octubre del C1, i el 25, el C2 i l’A2, B1 i B2, en doble horari, matinal i vespertí.

Cada aspirant coneixerà, a través de la web de la JQCV, el dia i l’hora concreta en què haurà de fer esta prova. n