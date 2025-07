Castellón: la gran ausente en Madrid

Por más que se repita el discurso de que «Castellón cuenta», la realidad es tozuda: Castellón pinta poco en Madrid. Ni el Partido Popular ni el Partido Socialista parecen tener interés real en que la provincia tenga peso en la toma de decisiones a nivel nacional. Los hechos hablan por sí solos, y las últimas decisiones de los dos grandes partidos políticos no dejan lugar a dudas.

En el reciente Congreso Nacional del PP, la delegación castellonense se ha visto representada por nombres como Alberto Fabra y Salvador Aguilella. Sin embargo, su presencia ha sido más simbólica que efectiva. Ninguno de ellos ha conseguido un puesto de verdadero calado, ni en la dirección del partido ni en los órganos de decisión donde se cuecen las estrategias importantes. El primero repite como vocal en el Comité Ejecutivo, mientras que el segundo entra en la Junta Directiva Nacional. Castellón vuelve a quedar relegada al papel de comparsa, aplaudiendo desde la grada.

¿Cara y cruz para la Vall?

Ahora, todas las miradas están puestas en las nuevas vicesecretarías que prepara Feijóo. Queda por ver si se mantiene el diputado de la Vall d’Uixó Óscar Clavell al frente del área de Educación, el puesto más relevante que actualmente ocupa un representante de Castellón en el organigrama popular. Su continuidad -o no- servirá de termómetro para medir si esta provincia sigue perdiendo peso o logra, al menos, conservar una mínima cuota de influencia.

El panorama en el PSOE no es mucho más alentador. La salida de Tania Baños de la Ejecutiva Federal ha dejado a la provincia sin ninguna representación en la cúpula socialista. Era la única voz que podía ejercer un mínimo de influencia desde dentro, y su salida confirma que Castellón no está en la hoja de ruta de Ferraz. Eso sí, la alcaldesa de la Vall d’Uixó mantiene su papel preponderante en el PSPV como número dos de la secretaria general, Diana Morant.

Sí que hay presencia castellonense en el amplio (cerca de 300 miembros) Comité Federal del PSOE con Ximo Puig, Amparo Marco, Samuel Falomir, Antonia García Valls y Joan Morales. Con Susana Ros en la secretaría del Comité de Ética y Garantías.

Ambos partidos siguen tratando a Castellón como un territorio periférico y prescindible. La falta de representantes con peso en Madrid no solo supone una pérdida de visibilidad política, sino que condena a la provincia a quedarse fuera de las grandes decisiones: inversiones estratégicas, infraestructuras, desarrollo económico, políticas de cohesión territorial...

No solo estamos ausentes en los partidos, sino también en el propio Ejecutivo de Sánchez. Mientras otras regiones colocan a sus representantes en carteras clave o en segundos niveles con capacidad de decisión, Castellón ni está ni se le espera.

¿Y el Consell de Carlos Mazón? Contamos con presencia castellonense -Miguel Barrachina al frente de Agricultura y Agua; o Vicente Martínez Mus, que gestiona Medio Ambiente e Infraestructuras...incluso con Ruth Merino en Hacienda y Economía-, pero con poco margen de actuación para su lucimiento. La reconstrucción tras la dana ha absorbido buena parte de los recursos autonómicos de una Generalitat infrafinanciada que no vive su mejor momento económico asfixiada por una deuda que alcanza los 60.368 millones de euros. Todo ello en plena polémica por la financiación singular para Cataluña que negocian el Gobierno y la Generalitat catalana.

Vox y Compromís

No es solo PP y PSOE. Hay otros dos partidos en liza. Vox no cuenta en esta ecuación por su carácter centralista. Nada se mueve en la ultraderecha provincial sin el permiso de Abascal en Madrid. Y si Compromís, que no posee escaño en el Congreso por Castellón, pero sí un representante de Vila-real, Alberto Ibáñez (que fue por Valencia), ya tenía escasa visibilidad cuando estaban unidos dentro de la disciplina de Sumar, ahora divididos (Águeda Mico ha pasado al grupo mixto) ya no suman, restan.

Mientras tanto, la ciudadanía asiste con resignación a esta irrelevancia. Y los líderes provinciales, atrapados en la disciplina de partido, parecen resignados a seguir jugando un papel menor.