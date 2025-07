Sanitat anuncia el pago a las farmacias el viernes... y Compromís exige que no se vuelvan a repetir los impagos

El conseller de Sanitat, Marciano Gómez, ha señalado que la liquidación del pago pendiente a las farmacias se realizará este viernes y a partir del 30 de julio se reanudará "la marcha normal" de los abonos cada mes y al respecto ha recalcado: "Este retraso, que no impago, no ha sido por nuestra culpa, sino por esta política de asfixia económica del Gobierno central".

Por su parte, el 'president' de la Generalitat, Carlos Mazón, ha prometido que la Administración autonómica pagará a las farmacias y al resto de proveedores afectados "lo antes posible", un día después de que el Gobierno haya aprobado la operación de endeudamiento solicitada por el Consell, por valor de 1.816 millones de euros, para financiar el déficit incurrido en 2024 ante la falta del FLA extraordinario.

El jefe del Consell, en declaraciones a los medios este miércoles tras visitar la 'Escola de la Mar' de la Vila Joiosa (Alicante), ha insistido en que esta solicitud es un "clavo ardiendo" al que se agarra la Generalitat. "Si no tenemos la financiación, nos la niega el Gobierno. Si no tenemos el fondo de nivelación, nos lo niega el Gobierno. Si no tenemos la liquidez, nos la niega el Gobierno. No tenemos más remedio que irnos a los bancos", ha argumentado.

A algunos les da cuponazo y a nosotros endeudarnos más

"Ya decíamos que de lo que se trataba era que el Gobierno al menos no se negara a un clavo ardiendo. Si nos hubieran negado ya la posibilidad de irnos a los bancos para endeudarnos más...", ha deslizado el 'president', que ha asegurado que este es "otro ejemplo de la insolidaridad" que demuestra el Gobierno. "A algunos se les da un cuponazo --en alusión a Cataluña-- y a nosotros solo se nos permite endeudarnos más y ya ni siquiera con el Gobierno, directamente con las entidades financieras", ha cuestionado.

Adelantar los plazos

En cualquier caso, ha hecho hincapié en que desde la Generalitat ya aseguraron que, "si se autorizaba esto --el endeudamiento--, rápidamente podríamos abordar incluso el decalaje de un mes al que nos ha obligado el Gobierno". De hecho, ha apuntado que espera que incluso la Administración autonómica pueda "adelantar" los plazos y que las farmacias cobren "incluso antes del mes" de agosto. "Tenemos toda la determinación del mundo", ha reivindicado.

Sobre si han tenido problemas con los pagos a otros proveedores además de las farmacias, el jefe del Consell ha confirmado que sí: "Hay proveedores de servicios sociales que también están esperándonos, hay proveedores de equipamientos sanitarios que también están esperando".

Los impagos, fruto del castigo de Sánchez

Todo ello, ha insistido Mazón, es fruto del "castigo al que nos somete --el presidente del Gobierno-- Pedro Sánchez y que, desgraciadamente, tiene su consecuencia en retrasos que son injustificables, que son injustificados y que son consecuencia de ser los últimos de la lista, además en todo, no solamente en financiación".

Compromís pide medidas para que no vuelva a suceder

Por su parte, el grupo de Compromís en la Diputación de Castelló ha registrado una moción para exigir al Govern Valencià que garantice el pago puntual a las farmacias y que se ponga en marcha un plan de pago a proveedores con un calendario público, claro y riguroso. Esta iniciativa se presenta después de que el pasado 20 de junio la Consellería de Sanidad anunciara a las 2.458 farmacias del País Valencià que no abonaría la factura del mes de mayo, dejando una deuda de 142 millones de euros.

Este impago ha afectado directamente a más de 170 farmacias en la provincia de Castelló, muchas de ellas situadas en municipios pequeños o en zonas rurales, donde a menudo son el único recurso sanitario permanente. “Estas farmacias son fundamentales para garantizar una atención de proximidad, especialmente a personas mayores o con movilidad reducida. Dejarlas sin recursos pone en riesgo la salud pública y la cohesión territorial”, ha señalado la diputada de la formación nacionalista Maria Fajardo.

A pesar de que el martes se hizo público que la Generalitat pagará este mismo mes los importes pendientes, desde Compromís advierten que hacen falta garantías para que esta situación no se repita. “No podemos normalizar que cada vez que haya tensiones financieras sean las farmacias las que tengan que avanzar el dinero, como ya pasó con el Partido Popular en 2011. Exigimos responsabilidad y previsión”, ha afirmado Fajardo.

La coalición también critica las prioridades fiscales del Consell de Carlos Mazón, que ha reducido impuestos a las grandes fortunas, dejando de ingresar más de 497 millones de euros, mientras se retrasan pagos esenciales como los de las farmacias o las residencias de mayores. Además, recuerdan que lo FLA previsto para este año es insuficiente para hacer frente a todas las obligaciones pendientes.