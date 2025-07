La pizza que conquista Castellón, Benicàssim y Oropesa: así es Da Capo, la pizzería artesanal que está arrasando

Hay pizzas que alimentan. Y hay otras que despiertan algo más profundo. Un recuerdo. Una carcajada. El olor a verano. Una mesa rodeada de gente que te hace sentir en casa. Da Capo Pizza no es solo una pizzería, es una declaración de amor por el sabor auténtico. Su masa fina con bordes crujientes, cocinada en horno de piedra y fermentada durante 24 o incluso 48 horas, ha conquistado los corazones (y estómagos) de miles de personas en Castellón, Benicàssim y Oropesa del Mar. Y quien la prueba, repite.

¿El secreto de Da Capo? No hay atajos. Aquí no hay masas precocinadas ni ingredientes congelados. Cada pizza es una obra de artesanía: base elaborada a mano, recetas propias y una cocción cuidada al milímetro. Pero además, hay algo que no se ve, aunque se nota: la pasión. Esa que empezó en un pequeño local de Oropesa y que hoy se expande con fuerza gracias a un boca a boca imparable y a una comunidad fiel que no deja de crecer.

Durante la pandemia, Da Capo Pizza regaló cientos de pizzas a sanitarios, bomberos, policías y Guardia Civil. No lo hicieron por marketing. Lo hicieron porque creían que era lo correcto. Hoy, sus paredes exhiben placas de agradecimiento, pero lo que más los enorgullece es que muchos de aquellos héroes siguen viniendo a por su pizza favorita.

Ingredientes frescos y técnicas tradicionales: la receta del éxito de Da Capo Pizza / TM

Una experiencia que va mucho más allá del sabor

Entrar en Da Capo no es solo sentarte a comer. Es formar parte de una experiencia. Los locales de Castellón, Oropesa y ahora Benicàssim están pensados para disfrutar, con un ambiente relajado, trato cercano y una carta que mezcla tradición y creatividad. Desde las clásicas que todos aman hasta propuestas más atrevidas que sorprenden con cada bocado. Todo pensado para foodies, parejas, grupos de amigos, familias jóvenes… y cualquiera que aprecie el placer de comer bien sin pretensiones.

¿Prefieres quedarte en casa? Su servicio de delivery propio en Oropesa y la recogida en local en Castellón lo ponen fácil. Y si eres de los que repiten, tienes regalo: en Oropesa, al décimo pedido por la app, ¡una pizza gratis!

3x2 y pizza de regalo: así premian tu fidelidad

Una de las claves del éxito de Da Capo es su forma de entender la relación con el cliente. Aquí no eres un número. Eres parte de la familia. Y eso se nota en los detalles. Los martes y jueves, en Oropesa puedes disfrutar del famoso 3x2 y además recibir tus pizzas sin coste de reparto si pides desde su app. En Castellón, también hay 3x2 si vas a recoger. Y con su app propia, acumulas puntos y te llevas tu pizza número diez por la cara. Sin trampa. Sin letra pequeña.

¿Listos para la mejor pizza de sus vidas? En Da Capo Pizza los clientes descubren el auténtico sabor de la pizza romana, con una experiencia única. Un lugar donde la tradición, la calidad y la pasión se combinan en cada receta.

Benicàssim ya huele a horno de piedra

La apertura del nuevo local en Benicàssim ha sido un auténtico bombazo. En plena temporada alta, con turistas buscando experiencias gastronómicas únicas, Da Capo ha sabido conquistar tanto al visitante exigente como al vecino de toda la vida. Su estrategia es clara: crecer sin perder la esencia. Priorizar la calidad antes que la cantidad. Y mantener ese trato cercano que les ha convertido en una de las pizzerías más queridas de la provincia. ¿Lo mejor? Que esta expansión solo acaba de empezar. Ya planean una nueva apertura en Castellón, y todo apunta a que el nombre de Da Capo seguirá sonando —y oliendo— cada vez más fuerte.

La combinación perfecta entre autenticidad e innovación en cada pizza / TM

Artesanal, auténtica y con buen rollo

En un mundo saturado de cadenas impersonales, Da Capo destaca por volver al origen. A la pizza con nombre y apellido. A la receta pensada. A la atención con una sonrisa. A la cocina con música de fondo. Sus valores son claros: sabor auténtico, cercanía, comunidad, calidad sin postureo. Por eso su marketing es orgánico, real, basado en Instagram y en colaboraciones con cuentas de gastronomía que realmente se creen lo que cuentan. Porque cuando tienes un producto honesto, lo único que necesitas es mostrarlo.

Del horno a la mesa: así se vive la experiencia gastronómica de Da Capo Pizza / TM

No es pizza rápida. Es pizza sin prisas

Olvídate del concepto fast food al uso. Da Capo defiende la filosofía slow fast food: ingredientes de cercanía, elaboraciones artesanas, tiempos de fermentación respetados. El resultado es una pizza ligera, sabrosa, que no satura. Que puedes comer sin remordimientos. Ideal para una cena con amigos, una comida informal o ese capricho de domingo viendo tu serie favorita. Su masa fina y bordes crujientes hacen que cada bocado sea equilibrado, con ese toque ahumado que solo da el horno de piedra. Cada pizza es diferente, pero todas comparten algo: el cuidado.

Comunidad que crece y no para de recomendar

Da Capo no solo vende pizzas. Construye vínculos. Basta con darse una vuelta por sus redes para ver la cantidad de mensajes positivos, recomendaciones, fotos compartidas por clientes y hasta memes. La marca ha logrado algo muy difícil: que su comunidad no solo consuma, sino que forme parte del relato. Cada comentario, cada historia etiquetada, cada visita, suma. Y es que cuando algo está hecho con cariño, se nota. Y se comparte.

Omar Sebastià Pascual, fundador y creador de su propio horno de piedra, perfeccionó durante años la receta de una pizza romana auténtica, con masa extrafina y bordes crujientes / TM

¿Por qué elegir Da Capo Pizza?

Porque es artesanal de verdad. Porque es deliciosa. Porque te tratan como a un amigo. Porque no hacen pizzas napolitanas, sino estilo romano: con masa más fina, bordes crujientes y un equilibrio perfecto entre textura y sabor. Porque tienen promociones que premian la fidelidad. Porque están creciendo, pero sin perder la esencia. Porque están en Castellón, Oropesa y ahora también en Benicàssim. Y porque si aún no la has probado… te estás perdiendo una de las mejores pizzas de la provincia.

Omar Sebastià Pascual: Maestría en cada pizza Ubicada en el corazón de Oropesa del Mar, a orillas del Mediterráneo, Da Capo Pizza nació con una visión clara: llevar la auténtica pizza romana a quienes buscan una experiencia gastronómica genuina. Lo que comenzó como el sueño de Omar Sebastià Pascual, un joven apasionado por la cocina, se ha convertido en un referente de calidad, sabor y tradición. En una pequeña cocina, Omar construyó a mano su propio horno de piedra y dedicó incontables horas a perfeccionar su técnica, experimentando con harinas, tiempos de fermentación y temperaturas hasta dar con una masa extrafina, de bordes crujientes y sabor inconfundible. Más que seguir recetas al pie de la letra, Omar Sebastià Pascual ha trabajado cada detalle para ofrecer una pizza con identidad propia, elaborada con ingredientes frescos y un respeto absoluto por la tradición italiana. Da Capo Pizza es hoy el fruto de años de esfuerzo, una propuesta honesta que combina pasión, autenticidad y una búsqueda constante de la excelencia. Ismael Sebastià , nueva incorporación a la cadena Da Capo Pizza Omar Sebastià, fundador y propietario de la reconocida cadena de pizzerías artesanales Da Capo Pizza, ha anunciado la incorporación de su hermano Ismael Sebastià como nuevo socio en las recientemente inauguradas pizzerías de la marca. Con esta unión familiar, Da Capo Pizza refuerza su compromiso con la calidad, la tradición y el crecimiento sostenible del negocio. “Compartimos la misma visión y pasión por lo que hacemos, y sumar a Ismael al proyecto es dar un paso más en nuestra evolución como marca”, ha declarado Omar Sebastià."

El arte de hacer pizza comienza con la dedicación de quienes la crean desde cero / TM

Pide una, y ya no podrás parar

Sabes que tienes hambre. Lo sabes desde que empezaste a leer. Ya te estás imaginando ese primer mordisco. El queso fundido. El tomate natural. El borde crujiente. El sabor auténtico. Ya te ves buscando en Google “Da Capo Pizza cerca de mí”. O descargando la app si estás en Oropesa. O cruzando la calle en Benicàssim para entrar en el nuevo local. Porque hay antojos que no se pueden posponer.

Y este, es uno de ellos.