Más denuncias por drogas al volante y menos por alcohol en Castellón

Las denuncias por conducir bajo la influencia de drogas aumentan en la provincia de Castellón mientras que disminuyen las alcoholemias positivas. Así se desprende del balance facilitado por la Jefatura Provincial de Tráfico.

En concreto, en el primer semestre del año 2025 se impusieron 421 denuncias por presencia de drogas en el organismo, frente a las 402 del mismo periodo del 2024. Al mismo tiempo, las multas tasa positiva de alcohol ascendieron 334 en la primera mitad del año, frente a las 348 de un año atrás. Así, las denuncias por drogas (421) superan ampliamente a las de alcohol (334).

Se trata de un cambio de tendencia que comenzó a advertirse en el 2024, cuando las denuncias por alcohol experimentaron un descenso (de 851 en 2023 a 702 en 2024) igual que las de drogas (de 945 a 696).

Controles estivales

Precisamente esta semana, hasta el 20 de julio la Dirección General de Tráfico llevará a cabo una campaña especial de vigilancia y control del consumo de alcohol y otras drogas en la conducción, tanto en vías urbanas como interurbanas con el objetivo de prevenir siniestros viales provocados por el consumo de sustancias, una de las principales causas de mortalidad en carretera.

Campañas de concienciación

En ese sentido, el presidente de la asociación Patim, Francisco López, consideró: "Vería positivo que se apostara por una prevención verdadera, no solamente por poner controles de alcoholemia y drogas en la carretera, sino a través de acciones continuas". López apostó por medidas preventivas para concienciar sobre los riesgos que conlleva no solamente la conducción bajo sustancias, sino adentrarse en el mundo del consumo de tóxicos. "No solo que los infractores paguen la multa, sino que tengan unas sesiones de intervención", apuntó el presidente de Patim, quien también propuso la prevención en festivales de música, en bares y discotecas. También incidió en el déficit de transporte para las personas jóvenes para desplazarse a los lugares de ocio sin tener que coger el coche particular. Por otro lado, recordó que en épocas como verano aumenta el consumo de este tipo de sustancias, por el tiempo de ocio y las fiestas y festivales. Tanto el responsable de Patim como Tráfico alertaron de los riesgos de conducir bajo los efectos de espirituosos.

Cannabis, cocaína y anfetas

En la anterior campaña estival llevada a cabo entre el 19 y 25 de agosto de 2024 se efectuaron 221.752 pruebas de alcoholemia y 2.156 conductores dieron positivo a nivel estatal. De estos últimos a 221 se les abrieron diligencias para su posterior traslado a la autoridad judicial por superar la tasa de 0,60 mg/l en aire espirado. Además, contra otros 12 conductores se les abrieron diligencias y fueron puestos a disposición judicial por negarse a realizar las pruebas de alcoholemia.

En el caso de las drogas se realizaron 4.194 pruebas de detección, de las que 1.645 resultaron positivas. A 6 de ellos se les incoaron diligencias para su posterior traslado a la autoridad judicial, por conducir bajo la influencia de drogas tóxicas, estupefacientes o sustancias psicotrópicas. Las drogas más consumidas resultaron ser el cannabis (1.203 casos), la cocaína (565 casos) y las anfetaminas (233 casos).

Efectos del alcohol

Uno de los primeros efectos del alcohol es la reducción del tiempo de reacción. Esto significa que, ante un imprevisto en la vía (como la aparición repentina de un peatón, un frenazo del vehículo delantero o una señal de tráfico), el conductor tarda más en reaccionar, lo que puede resultar decisivo para evitar o no un siniestro. A esta lentitud se suma una subestimación de la velocidad propia y de la de los demás vehículos, así como una mayor dificultad para evaluar distancias y tomar decisiones acertadas.

El alcohol no solo está relacionado con un mayor número de accidentes, sino que también incrementa la gravedad de las consecuencias. Diversos estudios han demostrado que en los siniestros donde el alcohol está presente, las lesiones sufridas por las víctimas suelen ser más graves y tienen peor pronóstico. Esto se debe, en parte, a que la conducción bajo los efectos del alcohol suele estar asociada a comportamientos de alto riesgo, como el exceso de velocidad, no utilizar el cinturón de seguridad o realizar maniobras temerarias.

Efectos del alcohol en la conducción / DGT

Además, el consumo de alcohol también afecta al estado emocional del conductor, generando una falsa sensación de seguridad, euforia o despreocupación. Estas emociones conducen, con frecuencia, a infravalorar los riesgos reales del tráfico, lo que se traduce en un aumento de conductas imprudentes. Por eso, incluso con tasas de alcoholemia dentro del margen legal permitido, el nivel de riesgo ya se ve incrementado de forma significativa.

Por ello, la DGT recuerda que la evidencia científica y los datos estadísticos muestran que la única tasa segura de alcohol al volante es 0,0%.