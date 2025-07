La Diputación instará al Gobierno a mejorar el Imserso en apoyo al sector hotelero de Castellón

La Diputación de Castellón instará al Gobierno de España a adoptar medidas que mejoren el programa de viajes para mayores del Imserso en apoyo al sector hotelero.

El pleno ordinario del mes de julio, que se celebrará este próximo martes, aprobará una moción impulsada por el ejecutivo provincial con el objetivo de exigir a Madrid un modelo de Imserso que aporte más beneficios a los establecimientos de la provincia. «A los hoteles no les interesa el modelo actual, ya que el dinero que perciben por usuario y noche es tan escaso que les supone trabajar en pérdidas», explica la presidenta de la Diputación, Marta Barrachina.

Apuesta por Castellón Sénior

«Desde la institución provincial reforzamos nuestra apuesta por el turismo sénior con el incremento de la inversión y mejora del programa Castellón Sénior, pero también alzamos la voz para que el Gobierno central escuche las demandas de los empresarios hoteleros que se muestran decepcionados con el nuevo pliego del Imserso que estará vigente a partir del próximo otoño», expresa la dirigente provincial.

A través de la moción presentada, la Diputación muestra su respaldo al sector y exige la tramitación de una nueva contratación del programa de viajes de cara a la organización, gestión y desarrollo de la temporada 2026 habilitando todos los créditos presupuestarios necesarios y descartando absolutamente la opción de ejecutar una prórroga de los contratos en vigor aplicando tarifas desfasadas. La presidenta de la Diputación recalca que «nuestra prioridad es dar respuesta a las necesidades de nuestros empresarios y todo lo que suponga generar oportunidades a nuestro territorio y, por ello, desde la Diputación de Castellón vamos a seguir reivindicando y queremos que España atienda a esta provincia».

Con todo, la institución provincial, a través de la moción, insta al Imserso a abordar y reestructurar a través de un grupo de trabajo interministerial del que formen parte los operadores hoteleros, balnearios distribuidos, usuarios u otros proveedores, todos los aspectos susceptibles de actualización, mejora y lograr otro modelo del Programa de Turismo Social y Termalismo del Imserso.

Motor en temporada baja

En este sentido, el vicepresidente y responsable del área Turística, Andrés Martínez, señala que «los viajes del Imserso no solo benefician a los mayores, sino que suponen un motor económico clave para destinos turísticos en temporada baja». Una cuestión por la que «si el programa no se adapta a la realidad del mercado, perderán tanto los usuarios, como las empresas y los destinos. Y eso es, precisamente, lo que no queremos».

«Los empresarios turísticos son quienes conocen las necesidades, los costes y las dificultades, y son lo que merecen tener voz a la hora de mejorar el programa», insiste el vicepresidente, quien añade que . «seguiremos apoyando a este trabajo porque creer en el turismo y en quienes trabajan en el sector es creer en Castellón». El responsable de Turismo también hace hincapié en el compromiso con el sector a través de Castellón Sénior.