La doctora Victoria Prada es ginecóloga especializada en menopausia, ginecología regenerativa, envejecimiento saludable y nutrición y especialista de la empresa de tratamientos naturales y científicamente validados para la menopausia Madequa. Desempeña su labor profesional en la clínica Gynenova de Castellón. A su juicio, "Hay una mayor conciencia de que la menopausia es una etapa natural que debe ser atendida y no sufrida en silencio".

--¿A qué edades se puede presentar la perimenopausia?

--La perimenopausia es la fase de transición hacia la menopausia. Es un periodo en el que el ovario disminuye progresivamente su función, lo que provoca fluctuaciones hormonales y, en consecuencia, la aparición de los primeros síntomas. No hay una edad fija, pero generalmente comienza a partir de los 45 años, aunque en algunos casos puede iniciarse antes. Puede durar varios años se establezca la menopausia definitiva.

--¿Qué síntomas puede conllevar? ¿Qué los provoca?

-Durante la perimenopausia, los síntomas son variados y se deben principalmente a las fluctuaciones de los niveles de estrógenos al descenso de progesterona y testosterona. Los más frecuentes incluyen:

alteraciones en el ciclo menstrual: Las reglas pueden volverse irregulares (ciclos más cortos o más largos), el sangrado menstrual puede ser más abundante y puede aparecer sangrado entre reglas. Sofocos y sudores nocturnos: Aunque son más característicos de la menopausia, pueden empezar a aparecer en esta etapa. Cambios en el estado de ánimo: Irritabilidad, ansiedad, cambios de humor, tristeza. Problemas de sueño: Dificultad para conciliar el sueño o despertares frecuentes. Cansancio, apatía. Sequedad vaginal. Disminución de la libido. Molestias articulares o musculares.

--¿Y la menopausia, a qué edades suele incidir?

--La menopausia se define como el cese definitivo de la menstruación, confirmado después de 12 meses consecutivos sin periodo menstrual. La edad en la que suele incidir la menopausia natural en España es alrededor de los 50-51 años, con un rango habitual entre los 45 y los 55 años.

--¿Cambian los síntomas con respecto a la perimenopausia?

--Los síntomas son más intensos que en la perimenopausia y, además, aparecen otros nuevos asociados a la deficiencia estrogénica mantenida:

Sofocos y sudores nocturnos: Suelen ser más intensos y frecuentes en la menopausia establecida. Atrofia urogenital: La sequedad vaginal se acentúa, y pueden aparecer síntomas como picor, irritación, dolor durante las relaciones sexuales (dispareunia) y problemas urinarios (urgencia, incontinencia, infecciones recurrentes). Se acelera la pérdida de densidad ósea, aumentando el riesgo de osteoporosis. La pérdida de la protección estrogénica aumenta el riesgo de enfermedades cardiovasculares, siendo éstas la causa más frecuente de mortalidad en las mujeres. Cambios en la piel y el cabello: Pérdida de elasticidad, arrugas, piel más seca y adelgazamiento capilar. Aumento de peso, cambios en la distribución de la grasa corporal (más en la zona abdominal) y alteraciones en el metabolismo de la glucosa (resistencia a la insulina) y de los lípidos. "Niebla mental" o dificultad para concentrarse y recordar.

--¿Cree que ha habido un cambio de actitud de las mujeres, a la hora de hablar más abiertamente de la menopausia y de afrontarla?

--Absolutamente. En los últimos años, hemos observado un cambio muy positivo y significativo en la actitud de las mujeres hacia la menopausia. Tradicionalmente, ha sido un tema silenciado, rodeado de tabúes y vergüenza, que se vivía en privado con resignación. Sin embargo, gracias a la mayor visibilidad en los medios de comunicación, el impulso de asociaciones de pacientes, profesionales sanitarios y, sí, también la influencia de figuras públicas y redes sociales que abordan el tema, las mujeres están empoderándose. Hablan más abiertamente de sus síntomas, buscan información, exigen atención médica de calidad y comparten sus experiencias. Hay una mayor conciencia de que es una etapa natural que debe ser atendida y no sufrida en silencio. Este cambio es fundamental para que las mujeres busquen ayuda y mejoren su calidad de vida.

"Las mujeres están empoderándose. Hablan más abiertamente de sus síntomas, buscan información, exigen atención médica de calidad y comparten sus experiencias"

-¿El verano puede ser una época del año especialmente complicada para las mujeres que afrontan la menopausia?

-Sí, el verano puede ser una época del año especialmente complicada para muchas mujeres que atraviesan la menopausia, principalmente debido a:

Sofocos y sudores nocturnos exacerbados: Las altas temperaturas ambientales del verano pueden intensificar la frecuencia y severidad de los sofocos y los sudores nocturnos. Deshidratación: La sudoración excesiva, combinada con las altas temperaturas, aumenta el riesgo de deshidratación, lo que puede empeorar la fatiga, el dolor de cabeza y otros malestares. Problemas de sueño: El calor nocturno dificulta aún más conciliar el sueño y mantenerlo. Irritación de la piel: La sudoración y la ropa de verano pueden exacerbar la irritación en zonas sensibles, especialmente si existe sequedad vaginal o atrofia urogenital. Problemas urinarios: El calor y la humedad pueden favorecer las infecciones urinarias, que ya son más comunes en la menopausia debido a los cambios en la microbiota y la atrofia vaginal.

"El verano puede ser una época del año especialmente complicada para muchas mujeres que atraviesan la menopausia"

--¿Cómo se pueden aliviar esos síntomas en época estival?

--Para aliviar los síntomas de la menopausia durante el verano, se pueden adoptar varias estrategias:

1. Hidratación constante: Beber abundante agua a lo largo del día para compensar la pérdida de líquidos por la sudoración.

2. Ropa ligera y transpirable: Utilizar prendas de tejidos naturales como algodón o lino, que permitan la transpiración y ayuden a mantener el cuerpo fresco.

3. Cambiar el bañador o bikini tras el baño, para evitar excesiva humedad en zona de genitales.

4. Ambientes frescos: Mantener la casa fresca, usar ventiladores o aire acondicionado y buscar la sombra al salir.

5. Tomar duchas de agua tibia o fría varias veces al día para regular la temperatura corporal.

6. Alimentación ligera: Optar por comidas ligeras, frescas, ricas en frutas y verduras, y evitar comidas copiosas, picantes o muy calientes.

7. Ejercicio moderado en horas de menos calor: Realizar actividad física por la mañana temprano o al final de la tarde.

8.Evitar desencadenantes: Limitar el consumo de alcohol, cafeína y tabaco, que pueden agudizar los sofocos.

9. Manejo del estrés: Técnicas de relajación como la meditación o el yoga pueden ayudar a controlar los sofocos.

--¿Hay algunos factores que predispongan a que se agudicen los síntomas de la menopausia en las mujeres?

-- Sí, existen varios factores que pueden influir en la intensidad de los síntomas de la menopausia:

1. Estilo de vida: Sedentarismo, tabaquismo, consumo excesivo de alcohol o cafeína, obesidad, alimentación poco saludable.

2. Estrés crónico: El estrés puede exacerbar los sofocos y los trastornos del estado de ánimo.

3. Antecedentes familiares: Si la madre o hermanas tuvieron síntomas severos, es más probable que la mujer también los experimente.

4.Condiciones médicas preexistentes: Hipertensión arterial, obesidad,

5. Factores psicológicos: La percepción negativa de la menopausia, una baja autoestima o una baja resiliencia pueden agravar la experiencia.

6. Menopausia precoz o quirúrgica: La aparición abrupta de la menopausia (por cirugía, quimioterapia o insuficiencia ovárica precoz) a menudo se asocia con síntomas más intensos.

--¿Qué factores que pueden aliviar los síntomas?

--Los factores que pueden aliviar los síntomas serían:

1.Estilo de vida saludable: Dieta equilibrada. La dieta mediterránea es la mejor: (rica en frutas, verduras, pescado, legumbres, granos integrales), ejercicio regular: no olvidemos la importancia del ejercicio de fuerza.

2. No fumar y moderar el consumo de alcohol y cafeína.

3. Técnicas de manejo del estrés: Mindfulness, yoga, meditación, etc.

4. Soporte social y psicológico: Contar con una red de apoyo y una actitud positiva.

5. Suplementación con Omega-3, vitamina D, Cimicífuga Racemosa (para los sofocos), Bacopa (para mejorar la función cognitiva), Cúrcuma (excelente antiinflamatorio natural), Ashwagandha (excelente adaptógeno) y muchos principios activos más que se pautan de manera individualizada según cada caso. No todos los suplemento son fiables, hay que elegir laboratorios de confianza que aseguren que administramos productos de calidad y en las dosis recomendadas.

6 Tratamiento médico adecuado: La Terapia Hormonal de la Menopausia (THM) es la opción más efectiva para aliviar los sofocos y otros síntomas vasomotores, así como la sequedad vaginal, si no hay contraindicaciones. Cabe destacar el impacto positivo del tratamiento hormonal sobre el hueso, la función cognitiva y la salud cardiovascular.

"Es absolutamente recomendable cambiar de dieta durante la menopausia"

--¿Es recomendable cambiar de dieta durante la menopausia?

--Sí, es altamente recomendable adaptar la dieta durante la menopausia. La nutrición juega un papel fundamental en el manejo de los síntomas y en la prevención de enfermedades asociadas a esta etapa. Las recomendaciones clave incluyen:

1. Dieta mediterránea: Priorizar una dieta rica en frutas, verduras, legumbres, cereales integrales, frutos secos, aceite de oliva virgen extra y pescado. Esta dieta ayuda a controlar el peso, mejora la salud cardiovascular y ósea.

2. Control del peso: A menudo se produce un aumento de peso o un cambio en la distribución de la grasa corporal, acumulándose más en el abdomen. Es fundamental ajustar la ingesta calórica y aumentar la actividad física.

3. Calcio y Vitamina D: Aumentar la ingesta de alimentos ricos en calcio (lácteos, vegetales de hoja verde, legumbres) y asegurar una adecuada exposición solar o suplementación de Vitamina D para mantener la salud ósea y prevenir la osteoporosis.

4. Proteínas: Consumir suficiente proteína para mantener la masa muscular, que tiende a disminuir con la edad.

5. Reducir grasas saturadas e hidratos de carbono refinados.

6. Hidratación: Mantener una buena ingesta de agua.

--Algunas influencers están cuestionando los tratamientos hormonales durante la menopausia asociándolos a mayor riesgo de padecer otras patologías, como cáncer o problemas de corazón ¿es cierto?

--Es fundamental aclarar este punto, ya que la información errónea puede generar mucha confusión y miedo. La Terapia Hormonal de la Menopausia (THM) ha sido objeto de numerosos estudios y su seguridad y eficacia están bien establecidas por las sociedades científicas. Se aconseja emplear hormonas bioidénticas, a ser posible por vía no oral y personalizar su prescripción. La llamada "ventana de oportunidad" es el momento idóneo para pautar este tratamiento: por debajo de 60 años o dentro de los primeros 10 años de menopausia.

● Riesgo de cáncer: Cáncer de mama: Las hormonas bioidénticas no aumentan el cáncer de mama. Este se asocia al sedentarismo, al sobrepeso y al consumo de alcohol.

○ Cáncer de endometrio: Su incidencia no se incrementa con el tratamiento hormonal.

● Problemas cardiovasculares: Se ha visto que el tratamiento hormonal de la menopausia reduce el riesgo cardiovascular, siempre y cuando se indique con los criterios correctos

La información de influencers sin base científica puede ser peligrosa y no debe sustituir el consejo médico profesional.

"La información de influencers sin base científica puede ser peligrosa y no debe sustituir el consejo médico profesional"

--¿Qué recomendaría a una mujer que atraviese esta franja crítica?

--A una mujer que atraviesa la perimenopausia o menopausia, le recomendaría lo siguiente:

1. Infórmate y empodérate: Rompe el tabú. Busca información de fuentes fiables y entiende lo que está ocurriendo en tu cuerpo.

2. Consulta a un ginecólogo/a experto en Menopausia y Ginecología Integrativa: No sufras en silencio. Es fundamental una valoración profesional para discutir tus síntomas, explorar opciones de tratamiento (hormonales o no hormonales) y realizar las revisiones y cribados necesarios (densitometría, mamografía, citología).

3. Adopta un estilo de vida saludable:

● Dieta equilibrada: Prioriza la dieta mediterránea, rica en frutas, verduras, fibra, calcio y vitamina D.

● Ejercicio regular: La actividad física ayuda a controlar el exceso de grasa corporal, mejora el estado de ánimo, la salud ósea y reduce el riesgo cardiovascular.

● Evita tóxicos: Abandona el tabaco y modera el consumo de alcohol y cafeína.

4. Prioriza el bienestar emocional: La menopausia puede ser una etapa de cambios emocionales. Busca apoyo, practica técnicas de relajación (meditación, yoga), mantén tus hobbies y, si es necesario, busca ayuda psicológica.

5. Cuida tu salud sexual: No normalices el dolor o la sequedad. Existen tratamientos locales muy efectivos para la atrofia vaginal que pueden mejorar significativamente la calidad de vida sexual.

6. Es clave la prevención

--¿Cuántos años pueden sufrirse los síntomas de la menopausia?

--La duración de los síntomas de la menopausia es muy variable y depende de cada mujer. No hay un plazo fijo.

● Los sofocos y sudores nocturnos, que son los síntomas más característicos, pueden durar en promedio entre 4 y 7 años, aunque en un porcentaje significativo de mujeres pueden persistir durante 10 años o más. Algunas mujeres los experimentan por el resto de su vida.

● Otros síntomas, como la atrofia urogenital, así como los cambios en la salud ósea y el deterioro cognitivo, son consecuencia de la deficiencia estrogénica crónica y tienden a ser crónicos y progresivos si no se tratan. Estos síntomas no desaparecen con el tiempo y pueden empeorar si no se abordan.

● Los cambios en el estado de ánimo o el insomnio pueden mejorar con el tiempo en algunas mujeres, pero en otras pueden persistir o requerir manejo específico.