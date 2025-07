Guardiola acusa al PP de tapar amb Catalunya la reclamació del finançament valencià

El portaveu de Compromís en la Diputació de Castelló, David Guardiola, ha acusat el Partit Popular d'utilitzar el debat sobre Catalunya per a ocultar la que consideren "veritable urgència" de la Comunitat Valenciana, "el infrafinançament estructural que pateix des de fa dècades".

Text alternatiu

La coalició ha presentat un text alternatiu a la moció del Partit Popular sobre el finançament de Catalunya. Creuen que el text popular té un "to frontal i anticatalanista".

“El PP aprofita qualsevol oportunitat per alimentar el conflicte territorial, però no mou ni un dit per acabar amb el maltractament financer que patim. Mentre ells fan soroll contra Catalunya, nosaltres defensem solucions per al poble valencià”, ha afirmat Guardiola.

Acusen d'hipòcrita el PP

Compromís considera que el debat sobre el finançament no pot convertir-se "en una competició entre territoris, ni molt menys en una arma electoral". “La posició del PP és hipòcrita, només busquen titulars. Nosaltres posem damunt la taula mesures concretes per garantir justícia per al País Valencià”, ha insistit Guardiola.

Des de Compromís es denuncia que el Partit Popular, tant des del Consell com des del Govern central, ha renunciat a defensar "un finançament just per als valencians", tot centrant-se en "discursos buits i en una oposició estèril a Catalunya". “Ni amb el PSOE ni amb el PP hem tingut un finançament digne. Però almenys nosaltres no ens conformem. Volem un nou model ja, amb xifres, compromisos i resultats. El silenci de Mazón ens costa milers de milions d’euros cada any”, ha conclòs Guardiola.