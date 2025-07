Nuevo rifirrafe Benlloch-Barrachina en la Diputación de Castellón: "Que sea la última vez que amenaza a esta Presidencia"

Agua, Cataluña y corrupción han sido los tres asuntos que han encendido el pleno ordinario de julio de la Diputación de Castellón, desencadenando en golpes, aunque solo dialécticos, entre los distintos grupos políticos, incluso algún fuego cruzado dentro del mismo bloque ideológico.

Uno de los momentos más tensos, sin embargo, se ha vivido por una cuestión más puramente de orden, con el diputado socialista José Benlloch y la presidenta provincial, Marta Barrachina, una vez más como protagonistas. El aviso de la máxima dirigente de la institución de que el también alcalde de Vila-real había consumido su tiempo ha motivado el enfrentamiento.

"Yo también he medido a los suyos"

"Señor Benlloch, lleva cuatro minutos y 12 segundos", ha insistido Barrachina, a lo que Benlloch ha contestado con un "tranquila, que yo también he medido a los suyos lo que duran. Le pediría que ponga un cronómetro que pudiéramos mirar todos". "Señor Benlloch, no tiene la palabra", ha incidido la presidenta, manteniéndose entonces el diputado en su intención de intervenir para "hacer una propuesta".

"No puede hacer una propuesta porque no tiene la palabra", ha sentenciado la máxima dirigente provincial, llevando a que instantes después ante la imposibilidad de intervenir Benlloch anunciara: "En ruegos y preguntas estaremos hasta las tres". "Que sea la última vez que amenaza a esta Presidencia. No tiene derecho a hacerlo como hace. Mucha paciencia tenemos cuando usted coge el micro. Yo y los de su equipo", ha concluido Barrachina.

Este encontronazo precisamente ha tenido lugar en el punto que ha dado, por unanimidad, el visto bueno inicial al presupuesto del Consorcio Provincial de Aguas de Castellón y que asciende a 4.095.780,97 euros. Un apartado en el que Benlloch ha cargado contra la decisión de Castelló de no adherirse al organismo por ahora, lo que ha contrastado con lo que hará l'Alcora y ha atribuido a"la falta de liderazgo de la presidenta del PPCS". Ante ello, el diputado popular Sergio Toledo le ha acusado de "venir a hacer una guerra con municipios y no lo va a encontrar".

Caso contra caso

El pleno también ha abordado dos mociones centradas en el rechazo a la corrupción, una de Compromís y otra del PP, aunque solo ha salido adelante la de los populares. En este punto, se han arrojado unos a otro a Koldo, la encarcelación de Santos Cerdán o el caso del hermano de Pedro Sánchez e incluso del de Ximo Puig, pero también las condenas a Carlos Fabra o al reciente caso Montoro. En cambio, en el fondo, todos han coincidido en la condena a la corrupción.

Por último, PP y Vox han sacado adelante otra moción el rechazo a la financiación singular para Cataluña. "Nos llevan a ciudadanos de primera y de segunda", ha afirmado el vicepresidente Folgado en alusión a un informe de los técnicos de hacienda contra el acuerdo. El diputado de Vox, Luciano Ferrer, ha sentenciado que "estamos en manos de una mafia que toma decisiones solo para permanecer en el poder".

"Vuelven a cortinas de humo para no hablar de lo que necesitamos realmente los valencianos que es la reforma de la financiación autonómica", ha contestado la socialista Ruth Sanz, mientras que el portavoz de Compromís, David Guardiola, ha instado a "aprovechar el melón para obligar a Sánchez a conseguir lo que nos corresponde".