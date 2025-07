La comunidad musulmana de Castellón pide «convivir de manera honrada»

El seísmo social que provocó el conflicto de Torre Pacheco se ha sentido en toda España. Castellón no es una excepción y varias de las comunidades islámicas que hay en la provincia salen al paso de esta crisis de convivencia en conversación con Mediterráneo.

Esas voces reclaman algo de manera unánime: poder convivir en paz en el país, libres de «odio y violencia». Y mandan su mensaje en varias direcciones, después de los sucesos que comenzaron con la agresión de unos jóvenes magrebís a un jubilado murciano y que siguieron con las manifestaciones xenófobas y el llamamiento a cacerías contra musulmanes por parte de grupos de extrema derecha en Torre Pacheco.

"Los que dieron la paliza al señor no tienen cabida aquí"

«La mayoría absoluta de nuestra comunidad [en la provincia de Castellón] dice que los magrebís que le han dado la paliza a este señor no tienen cabida aquí, no representan tampoco a la comunidad musulmana. Mucha gente entre nosotros opina que los que vienen a delinquir, el castigo debe ser devolverlos a sus países», expresa el presidente del Centro Islámico de Almassora, Salah Ouakili.

Ouakili reclama también «concienciar a la población autóctona» sobre la convivencia mutua y contra el racismo y la xenofobia, para evitar que se produzcan más situaciones violentas como las de Torre Pacheco. «Aquí en Castellón no hemos tenido ninguna incidencia, pero sí que ha estado presente el tema del miedo. Muchos padres y muchas madres han aconsejado a sus hijos que no salgan», subraya el representante islámico de Almassora.

Hace unos días, todos los centros musulmanes de la provincia se unieron con un comunicado en el que hacían un «llamamiento a la responsabilidad, la madurez y la convivencia». «Rechazamos enérgicamente el odio, la intolerancia y cualquier forma de discriminación que busque dividirnos como sociedad. La violencia nunca será un camino legítimo para resolver diferencias o expresar desacuerdos», recalcaron los centros.

Condena a toda la violencia

Asimismo, condenaron «todo acto de violencia y manifestación de odio que atente contra la dignidad, la seguridad y los derechos fundamentales de las personas».

La comunidad islámica de Castellón subrayó la necesidad de «promover una cultura de respeto, inclusión y entendimiento mutuo», algo que dijeron que es «deber de todos». «Nuestra sociedad se construye cada día con empatía, justicia y compromiso con los valores democráticos. No permitamos que el miedo o el enfrentamiento ocupen el lugar que pertenece al respeto, la solidaridad y la paz», concluyeron en su escrito.

Salah hace además una puntualización a estas palabras conjuntas, al asegurar que «el buen musulmán es el buen ciudadano». «Hemos venido a este país que nos ha abierto las puertas a intentar convivir de manera honrada y de manera correcta. La mayoría absoluta venimos aquí para trabajar y vivir. Yo llevo 30 años aquí, mis hijos han nacido aquí y los hemos educado para que construyan, no para que destruyan», dice.

Politización

El presidente del Centro Islámico Assalam de Segorbe es Omar Chaouki. Cuando estos días le dice a su hijo de 16 años que tenga cuidado, él le responde: «Papá, si yo voy con españoles, vamos todos juntos». «Cuando se oye algo de algún musulmán que ha hecho algo malo, te duele por el daño que le hace a la comunidad musulmana. Para evitar esos problemas hay que dar ejemplo», asevera.

De cualquier forma, Chaouki considera que la situación en Torre Pacheco se ha «politizado». Según él, «la ultraderecha» movió el avispero y da pie a que muchas otras personas «saquen lo que no deben sacar», en referencia a la violencia y el racismo.

«A mí me sorprendió lo que pasó. Estaba viendo la televisión, me quedé mirando y pensé ‘¿esto está pasando?’ Gracias a Dios, en Segorbe no hemos tenido nada así», agrega Omar al respecto. Como reflexión, este hombre se acuerda del ejemplo de convivencia que vivió cuando se mudó a la capital del Alto Palancia: «Llegué a mi finca y tanto el vecino de abajo como el de arriba, españoles, me dijeron ‘si necesitas algo, llama a la puerta’».

«Yo primero respeto a los demás y quiero que me respeten», sentencia el presidente de los musulmanes de Segorbe.

Vivir en paz

El pico de la tensión en Torre Pacheco ya ha quedado atrás y ese municipio murciano recupera la normalidad después de haber estado en el foco de la atención nacional durante días. Sin embargo, el análisis de lo sucedido deja un regusto amargo para Abdellatif Sitou, presidente de la asociación Assalam de Benicarló. «Para mí, los que fueron a atacar musulmanes en Torre Pacheco son terroristas. Son iguales que quienes vienen a poner una bomba. Esas personas son terroristas», denuncia.

«Esto ha sido un ataque contra toda la población magrebí, pero lo único que hay que hacer es trabajar para que no vuelva a pasar esto», incide Sitou. Él opina que deben «trabajar con las autoridades para hacer una integración» y, de esta manera, «acercarse» a la población de origen español. «Nosotros buscamos paz», sostiene. Tampoco en Benicarló, como en Segorbe y Almassora, han tenido constancia de violencia hacia musulmanes, y todos desean, como dice Abdellatif Sitou, «pasar la vida normal, como siempre».