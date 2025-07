El PSPV celebra les dades d'ocupació aconseguides "gràcies a l’impuls del Govern socialista d’Espanya"

El PSPV de la província de Castelló asegura que el Govern de Pedro Sánchez "continua impulsant l’economia i l’ocupació a la província de Castelló". En paraules de la vicesecretària general del PSPV-PSOE de Castelló, Merche Galí, “les dades de l’Enquesta de Població Activa del segon trimestre de 2025 tornen a ser excel·lents per a les nostres comarques, que sumen 20.000 persones ocupades més en un any i 8.000 més que en el primer trimestre”.

Així, "la província supera els 225.000 ocupats aquest segon trimestre i assoleix la millor xifra des de 2008, reduint la desocupació fins a 38.000 persones", afirma Galí qui afegeix que "tot és millorable i no podem baixar la guàrdia, però aquestes dades són concloents i demostren que les polítiques d’ocupació del Govern del PSOE funcionen i aplaquen les tisores de Mazón”, afirma Galí.

Dades estatals

La representant socialista destaca que "la bona evolució de l’economia i del mercat laboral és fruit del treball constant del govern socialista i del diàleg amb els agents econòmics i social, reconegut a escala internacional". "Per això, aquestes xifres també són molt positives a nivell estatal, on s’han superat, per primera vegada en la història, els 22 milions de persones ocupades i s’ha assolit la taxa d’atur més baixa dels últims 17 anys", subratlla.

Davant d’aquests avanços, la diputada provincial contrasta la "deixadesa de funcions" del Consell de Mazón, "que en un any no han sigut capaços d’impulsar cap política pròpia per a crear ocupació a la Comunitat Valenciana que no siga retallar". "No hi ha plans per al sector ceràmic, ni ajudes als autònoms, ni inversions en formació o innovació. Només tisora i asfíxia als sectors productius", denuncia.

"Mentre el PP i VOX cavalquen junts amb discursos radicals i catastrofistes, el govern socialista està per a les persones. Les xifres són per a estar ben orgullosos del nostres país, per això menteixen a consciència, perquè no suporten que a Espanya les coses li vagen bé amb el Partit Socialista", conclou Galí.