Alberto Fabra y Óscar Clavell entran el núcleo duro de Feijóo

El líder del PP nacional, Alberto Núñez Feijóo, ha reunido este lunes a su comité ejecutivo nacional para seguir completando su organigrama y dar el visto bueno a nombramientos en los segundos y terceros escalones de la formación con el fin de seguir avanzando en ese "modo electoral" instaurado en la política nacional.

Feijóo, de hecho, en su discurso ha defendido que "no se olvidará nunca que fue Sánchez quien le dio galones y acceso al dinero público a una manada de sinvergüenzas de los que no se separó ni para alcanzar el poder ni para ejercitarlo",en referencia a los implicados en el conocido como caso Koldo como el ex secretario de Organización del PSOE Santos Cerdán o el exministro José Luis Ábalos.

Clavell, repite

Dos castellonenses, según ha podido saber Mediterráneo, han sido designados para formar parte de ese segundo nivel del denominado núcleo duro de los populares. Se trata, por un lado, del vallero y diputado nacional Óscar Clavell, que seguirá al frente de la coordinación de Educación (figura hasta ahora denominada como secretaría).

Mientras, como novedad, accede a este nivel otro diputado castellonense, el expresident de la Generalitat Alberto Fabra. En su caso, pasa a ejercer de coordinador de Política Autonómica, tomando así el relevo de Engracia Hidalgo.

Fabra, tras el último congreso de los populares, repitió también como vocal en el comité ejecutivo. A su vez, el secretario general del PP de la provincia Castellón, Salvador Aguilella, accedió a la junta directiva nacional.