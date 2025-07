El PSPV de Castelló acusa Barrachina de deixar-se arrasar per la plaga de mosquits "desbordada"

La diputada del PSPV-PSOE a la Diputació de Castelló, Maria Jiménez, ha denunciat que la plaga de mosquits “està causant estralls a la Plana” davant la “manifesta passivitat” del govern del PP.

Segons Jiménez, la situació “se li ha anat completament de les mans a Marta Barrachina per la seua absoluta incapacitat per a donar una resposta efectiva a l’allau de picadures i molèsties derivades de la proliferació de larves en zones sense tractament”.

"Situació insuportable"

“Els qui venien amb la vareta màgica per a arreglar-ho tot han demostrat que són incapaços de fer-ho”, ha criticat. “Veïns, turistes, comerciants i hostalers es queixen de forma unànime d’una situació que ja és insuportable per les picadures”, ha afegit.

Jiménez ha assegurat que “les fumigacions es fan a mig gas, la coordinació amb els ajuntaments brilla per la seua absència i els tractaments aeris, que tant defensava el PP en l’anterior legislatura, han sigut mínims, malgrat reclamar-los constantment quan estaven a l’oposició”. “Sembla que han tirat la tovalla”, ha lamentat.

La representant socialista ha advertit que “aquest infern de mosquits i de picadures perjudica la imatge turística de la província i representa un risc greu per a la qualitat de vida i la salut pública”, i ha mostrat la seua preocupació per la “evident inacció d’una Diputació que ignora el malestar creixent de la població”.

"Desentendre's del problema"

Jiménez també retreu al PP que porte dos anys escudant-se en la limitació de competències provincials per a no actuar. “És inacceptable”, ha afirmat, “perquè durant quatre anys Barrachina ens acusava de deixadesa de funcions, quan es va fumigar més que mai”. “Ara, en el govern, el que fa és desentendre’s del problema perquè sembla que li emociona més canviar les moquetes del Palau Provincial per milers i milers d’euros que afrontar una crisi sanitària que afecta de ple la ciutadania. És una qüestió de prioritats”.

Finalment, la diputada socialista ha instat Marta Barrachina a “assumir responsabilitats, intensificar les fumigacions i posar en marxa mesures immediates per a controlar una plaga que està adquirint proporcions preocupants”, ha conclòs.