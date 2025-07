Más de 12.200 autónomos se quedan sin vacaciones en Castellón: casi uno de cada tres renuncia

Abierto por vacaciones. Es el cartel que pequeños comerciantes, fontaneros, agricultores, hosteleros o taxistas mantendrán colgado durante todo el verano, temporada de descanso por excelencia, al permenecer con la persiana levantada. Más de 12.200 autónomos de la provincia de Castellón renunciarán a tomarse esas, para muchos, ansiadas vacaciones y, en gran parte, lo harán por obligación.

Casi uno de cada tres trabajadores por cuenta propia, el 28,3% en concreto, prestará servicio sin coger vacaciones en provincias costeras como Castellón, según un estudio elaborado por la Asociación de Trabajadores Autónomos (ATA) a partir de encuestas a los propios profesionales.

¿Y a qué se debe esta decisión? «Los motivos son diversos, aunque el fundamental apunta a cuestiones económicas», explica el presidente de ATA en la Comunitat Valenciana, Alberto Ara, sobre los motivos que llevan a los autónomos castellonenses a no bajar la persiana entre junio y septiembre. «Cuando un autónomo no trabaja no factura, pero los impuestos siguen llegando y, si se tienen trabajadores, las nóminas también hay que continuar pagándolas», añade el representante del sector.

No obstante, la estacionalidad de algunas actividades también tiene parte de culpa, pues otra parte importante de quienes no se toman vacaciones «son autónomos que cuando tienen actividad es en verano, como puede ser en Benicàssim y Orpesa», sostiene Ara.

Sin el músculo necesario

«Por último, también hay negocios de reciente creación, que aún no tienen ese músculo necesario para cerrar, o algunos que no tienen relevo generacional y que si nadie toma las riendas no se pueden permitir las vacaciones», cierra el listado de motivos el máximo representante de ATA.

De vuelta a las cifras, otro 13,3% de autónomos sí que se permite vacaciones, aunque lo hace fuera de la temporada estival. Mientras, el 42,0% de trabajadores pro cuenta propia sí que tiene previsto realizar el descanso veraniego en tiempo y forma.

Por sectores, el comercio concentra las dificultades para descansar entre junio y septiembre, con un 35,2% de autónomos que no puede hacerlo, seguido de cerca por la agricultura, con el 32,1%.

¿Y qué hay que hacer para facilitar a los autónomos las vacaciones? Ara lo tiene claro: «Hay que rebajar los impuestos como medida. Tenemos una carga fiscal tremenda que se hace insoportable si quieres descansar, puesto que como ya he dicho, si no trabajas, tampoco facturas», sentencia el presidente de ATA.