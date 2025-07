Congrés a l'UJI sobre l'ús de les llengües: "El cervell dels joves llig en mode digital els textos densos"

La Universitat Jaume I de Castelló acull el 35é Congrés Internacional de l’Associació per a l’Ensenyament de l’Espanyol com a Llengua Estrangera (ASELE), sota el títol Aprenentatge informal, immersió lingüística i transferència del coneixement en l’ensenyament de l’espanyol. L’esdeveniment, organitzat amb el suport de la Conselleria d’Educació, Cultura, Universitats i Ocupació de la Generalitat Valenciana, reuneix prop de 300 persones procedents de 35 països d’Europa, Amèrica, Àsia i Àfrica. A més a més, l’edició d’enguany compta amb la participació d’Alemanya com a país convidat.

"Els joves llegeixen menys"

La primera conferència plenària del congrés, a càrrec de Carol Klee i Gwendolyn Barnes-Karol, sota el títol Captar l’atenció en l’era digital: l’Aprenentatge Integrat de Continguts i Llengües Estrangeres (AICLE) davant els nous hàbits de lectura de la Generació Z. Klee ha destacat que cada cop els joves llegeixen menys, que tenen menys resistència a l’esforç analític i que «els seus cervells lectors adopten el mode digital per als textos densos». És per això que Barnes-Karol proposa la lectura com a procés interactiu de construcció de significats amb una gran importància de les activitats escalonades amb èmfasi en la cerca d’espais per a fomentar el plaer i augmentar la resistència i capacitat de lectura de l’alumnat.

Acte inaugural amb les autoritats

Inauguració. / Mediterráneo / Antonio Pradas

La sessió d’inauguració del congrés ha comptat amb la participació de la rectora de la Universitat Jaume I i presidenta de la CRUE, Eva Alcón; el degà de la Facultat de Ciències Humanes i Socials i vicepresident del comité organitzador, Javier Vellón; el president del comité i professor del Departament de Filologia i Cultures Europees, Jorge Martí; i la vicepresidenta de la Junta Directiva de l’ASELE, Mara Fuertes.

Alcón ha obert el congrés amb una intervenció en què ha subratllat el compromís de l’UJI amb la internacionalització i la promoció de la diversitat lingüística, i ha subratllat que «el paper de la llengua en els processos d’internacionalització de qualsevol societat és crucial i multifacètic, ja que actua no sols com a vehicle de comunicació, sinó també com a vehicle d’identitat, de cultura, de comerç o de diplomàcia». Tot seguit, ha impartit la conferència inaugural titulada Internacionalització i CRUE, centrada en els reptes actuals del sistema universitari i ha destacat que «cal replicar l’èxit dels projectes d’integració europea a l’Espai Iberoamericà del Coneixement».

Continguts diversos

El congrés ha oferit conferències, presentacions editorials, pòsters, taules redones i tallers estructurats en tres blocs principals: l’aprenentatge informal o incidental de l’espanyol com a llengua estrangera, segona llengua o d’herència; la immersió lingüística i l’ensenyament de l’espanyol; i la transferència docent, curricular i comunitària.

L’esdeveniment finalitzarà este dijous amb l’Assemblea General de l’ASELE i la signatura d’un conveni amb l’Associació Alemanya del Professorat d’Espanyol, i es tancarà divendres amb una visita a Peníscola com a activitat de cloenda.