Los economistas de Castellón hacen un llamamiento urgente a empresas y autónomos por las facturas

El Colegio de Economistas de Castellón ha lanzado un llamamiento urgente a los empresarios y autónomos de la provincia para que se adapten con antelación al nuevo sistema de facturación VeriFactu para no dejarlo para el último momento. "Aunque los plazos de entrada en vigor se han extendido hasta el 1 de enero de 2026 para sociedades y el 1 de julio de 2026 para autónomos y personas físicas, la complejidad técnica y las potenciales sanciones hacen que una planificación temprana sea crucial", explica el decano presidente de la entidad colegial, José Manuel Salvador.

¿Qué es VeriFactu?

VeriFactu es un modelo impulsado por la Agencia Tributaria (AEAT), en el marco de la Ley Antifraude (Ley 11/2021), que tiene el objetivo “de revolucionar la fiscalidad española garantizando la integridad, inalterabilidad y trazabilidad de todas las facturas emitidas y de los registros de facturación”, indica Salvador, que añade que “esto se logrará mediante la obligatoriedad de que todo el software de facturación cumpla con estrictas especificaciones técnicas, incluyendo la generación de registros seguros y el encadenamiento de facturas, además de la inclusión de un código QR que permitirá a los clientes verificar la validez de sus facturas ante la AEAT”.

“Este es el contexto y objetivo de VeriFactu: prevenir el fraude fiscal y la economía sumergida, permitiendo a la Agencia Tributaria un mayor control sobre las operaciones”, remarca el presidente del Colegio de Economistas.

Lucha contra el fraude y modernización

Los economistas de Castellón instan al tejido productivo a implantar con tiempo al VeriFactu, ya que su adaptación “va más allá de una simple actualización de software. Implica una revisión profunda de los procesos internos de facturación y contabilidad”. Salvador agrega que la adaptación temprana a VeriFactu “no es solo una obligación legal, sino una oportunidad para modernizar los procesos empresariales, mejorar la eficiencia y fortalecer la relación con la Administración Tributaria. La invitación es clara: planificar ahora para asegurar un futuro fiscal más seguro y eficiente”.

Estas son las sanciones a las que se enfrentan

Entre otras razones, el Colegio aconseja para adecuación al nuevo sistema de forma proactiva para evitar sanciones severas. Al respecto, las empresas que utilicen software no certificado o que no cumplan con los requisitos pueden enfrentarse a sanciones de hasta 50.000€ por ejercicio. Para los fabricantes de software, las multas por no adaptar sus sistemas pueden ascender a 150.000€.

En segundo lugar, el cambio comporta una complejidad técnica y tiempo de implementación. Así, la transformación contempla una evaluación del software actual, la búsqueda de soluciones compatibles, la adquisición de nuevas herramientas y la integración sistemas. Además, este proceso que puede involucrar a proveedores especializados.

En tercer lugar, los economistas urgen la instalación con tiempo para evitar la saturación, dado que a medida que se acerquen las fechas límite, es probable que aumente la demanda de soluciones de software VeriFactu y de profesionales para su implementación, lo que podría generar demoras y encarecer los servicios.

En este sentido, la organización colegial también destaca la necesidad de impulsar una formación del personal. “Es fundamental capacitar al personal que maneja la facturación y contabilidad en el nuevo sistema y los procedimientos asociados”, indica salvador.

Beneficios operativos y avances en transparencia fiscal

El Colegio de Economistas de Castellón resalta que el VeriFactu ofrece ventajas. “La digitalización y automatización de la facturación pueden conducir a una mayor eficiencia, la reducción de errores y una mejor gestión de la información financiera, lo que se traduce en mayor tranquilidad y menos riesgos de requerimientos”, resalta salvador.

“Con la entrada en vigor de VeriFactu, España refuerza su compromiso en la lucha contra el fraude fiscal y avanza en la digitalización de su economía. La posibilidad de que las empresas envíen automáticamente sus registros de facturación a la AEAT en tiempo real es un pilar fundamental de este nuevo modelo. Además, el código QR en cada factura permitirá a los receptores verificar su autenticidad, fomentando la transparencia y la confianza”, expone el presidente colegial.