Polémica en las fincas de vecinos de Castellón: el ‘sí’ al alquiler turístico gana en la costa y pierde en la ciudad

La polémica está servida y es que las comunidades de propietarios deben decidir este año si autorizan o vetan los apartamentos para alquiler turístico en su edificio. Y las reuniones ya están en marcha, en especial, en el litoral de Castellón. El vicepresidente del Colegio Administradores de fincas de Castellón y Valencia, Joaquín García Lombard, ha explicado que las votaciones que se están desarrollando ya en bloques de pisos están generando «controversia». Y es que en julio y agosto se están produciendo el 90% de estas sesiones, especialmente en zonas turísticas, donde aprovechando que los dueños de fuera de la provincia acuden a pasar sus vacaciones se está incluyendo este punto en el orden del día.

Los primeros resultados, sobre la mesa

Apartamentos turísticos. / Pilar Cortés

Las votaciones, no obstante, según indicó García Lombard, se van a ir desarrollando en todas las localidades puesto que, desde que se aprobara la normativa en abril, se ha visto más adecuado llevarlo al acta como punto general de debate y así evitar una convocatoria para cada petición que surja.

"Castellón cuenta con unas 15.000 viviendas turísticas en la provincia, aunque el registro se está depurando"

Por ahora, según un sondeo entre compañeros de profesión en la provincia, «va ganando el sí a los alquileres turísticos (estancias de hasta 10 días) en los municipios con más tirón de visitantes en el litoral como puede ser Benicàssim, Orpesa o Peñíscola; y, sin embargo, en Benicarló, Vinaròs o la capital Castelló va saliendo mayoritariamente no». Las comunidades tienen derecho a ejercer este veto «que debe estar específicamente recogido en los estatutos y que requiere una mayoría de tres quintos para aprobar dicha prohibición».

El veto, activo desde abril

Esta autorización última se activó el 3 de abril al entrar en vigor la modificación de la ley de Propiedad Horizontal -impulsada por el Ministerio de Vivienda- que fija que las comunidades de vecinos deberán dar el ok expreso a la instalación de nuevas viviendas de uso turístico en sus edificios. Con todo, García Lombard agregó que «en muchas casos se producen momentos de polémica dado que, si una comunidad vota que no, no afecta a dueños que tuvieran alquileres turísticos anteriores, que pueden prolongarlos; pero sí lo prohíbe a otros nuevos que quizás acaban de comprarlo con idea de ganar rentabilidad en el alquiler en el presente o futuro y se encuentran con este problema». La rentabilidad suele propiciar el sí para que el inmueble no pierda valor de cara a una hipotética venta.