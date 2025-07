Compromís recorda a Barrachina el seu compromís de defendre els vaixells humanitaris

El grup de Compromís a la Diputació de Castelló celebra que la Generalitat valenciana haja reconegut l’exempció del pagament de les taxes portuàries al vaixell humanitari Aita Mari, després d’estimar parcialment el recurs presentat per l’associació. Aquesta decisió suposa un primer pas important després que el Consell obligara la nau a abonar més de 80.000 euros per fer ús dels ports de Borriana i Vinaròs.

Malgrat això, la coalició continua denunciant la inacció de la presidenta de la Diputació, Marta Barrachina, qui fa sis mesos es va comprometre a actuar contra aquesta taxa “il·legal” que va expulsar el vaixell dels ports castellonencs. El portaveu de Compromís, David Guardiola, recorda que “mig any després, les entitats humanitàries encara esperen que la Diputació complisca amb el seu compromís i defense aquestes iniciatives vitals”.

Responsabilitat política

A més, Guardiola insisteix que “la defensa d’aquestes entitats no pot quedar només en una qüestió legal o burocràtica; la Diputació ha d’assumir la responsabilitat política d’impulsar una actuació clara i decidida”.

Per això, Compromís reclama a Barrachina que actúe de manera immediata i coordinada amb la Generalitat per evitar nous obstacles burocràtics que posen en risc les entitats solidàries. “Els vaixells com l’Aita Mari són un símbol de solidaritat i justícia social. No podem permetre que la política partidista ni la inacció institucional posen en perill la seua labor”, conclou Guardiola.