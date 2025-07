L'UJI incrementa un 11% els usuaris dels serveis esportius

La Universitat Jaume I continua consolidant el seu model de gestió esportiva i campus saludable amb dades que reflecteixen un creixement sostingut tant en participació com en satisfacció. Durant el curs acadèmic 2024-2025, el Servei d’Esports ha registrat 7.833 persones inscrites, una xifra que representa un increment de més de 800 usuaris respecte al curs anterior (aproximadament un 11% més).

Dades de participació per sexes i col·lectius

Del total d’inscrits, 4.070 són dones i 3.732 homes, amb una participació destacada de l’estudiantat, que representa el col·lectiu més actiu amb 3.755 persones inscrites i 7.002 inscripcions. Pel que fa al personal de la universitat, hi ha hagut 328 usuaris del PDI i 191 del PTGAS. A més, 3.559 persones d’altres col·lectius han fet ús dels serveis, amb una presència notable del col·lectiu AlumniSAUJI Prèmium (1.183 persones).

Increment en l’ús de targetes esportives

Les diferents modalitats de targeta han experimentat un augment generalitzat. La Targeta Esportiva UJI (TEUJI) continua sent la més sol·licitada amb 1.629 usuaris, seguida per la Targeta d’Activitats (TAUJI) amb 1.341 usuaris, i la TEUJI+, que per primera vegada ha superat el miler amb 1.084 inscripcions.

Activitats i instal·lacions amb alta demanda

Durant el curs, s’han realitzat un total de 275.410 usos de les instal·lacions esportives, un increment de més de 20.000 usos respecte al curs anterior. Els espais més utilitzats han sigut els següents:

Pavelló: 106.844 usos

Piscina: 81.461 usos

Zones d’aire lliure: 58.985 usos (17.744 dins del programa «Campus saludable»)

Zona de raquetes: 28.120 usos

També s’han registrat 2.474 inscripcions a activitats, de les quals 1.177 han sigut a abonaments de 10 usos i les altres 1.177 a activitats dirigides com pàdel, tenis o senderisme.

Alta satisfacció i ocupació de les activitats

La valoració mitjana dels serveis esportius ha sigut de 4,15 sobre 5, un indicador positiu que avala la qualitat percebuda. Pel que fa a la Targeta d’Activitats, s’ha assolit un 93,2% de reserves sobre el total de places oferides, amb una assistència efectiva del 62,93%. La sala de fitness i musculació ha mantingut una ocupació mitjana anual del 44,37%, arribant a pics de fins al 62% en alguns mesos.

Millores previstes per al curs 2025-2026

Amb l’objectiu de mantenir i millorar aquests resultats, la Universitat Jaume I posarà en marxa un pla de millora i manteniment de les instal·lacions esportives, amb la previsió d’estar plenament operatives al setembre per a continuar oferint un servei de qualitat a tota la comunitat universitària.