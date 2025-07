Las oenegés de Castellón: «Hoy en día ni un empleo es garantía de protección para una familia»

El dato de la Encuesta de Población Activa (EPA) en Castellón muestra en junio una mejor situación de las familias, al disminuir a la mitad aquellas donde no entra ningún tipo de ingreso económico, y descender también aquellas casuísticas donde todos los miembros están en el paro. No obstante, las oenegés de acción social de la provincia alertan que no es oro todo lo que reluce. Y es que tener un empleo no es sinónimo de poder llegar a fin de mes, al menos, en los tiempos actuales, en este 2025.

Sueldos mileuristas y vivienda

Cáritas Castellón así lo cuenta: atiende a familias sin ingresos pero, alerta, "también a aquellas que, aunque tienen un miembro con un empleo, se trata de un trabajo con un sueldo precario (de 800 a 1.000 euros) para los tiempos que corren". Al respecto, indicaron que estos hogares "se hallan en situación de vulnerabilidad y precisan ayudas para poder hacer frente a los gastos de la vivienda". El contexto del IPC al alza y alquileres por las nubes «sin nada para arrendar en Castellón por menos de 600-700 euros» no ayuda, matizan.

Familias monomarentales

La misma tónica se advierte en el Banco de Alimentos de Castellón, donde se reciben en busca de ayuda «a muchas madres con hijos menores, en primer lugar; y como segundo casuística más frecuente, a familias formadas por madre, padre y niños».

"Son personas que intentan trabajar en lo que les sale, sobre todo, en el sector servicios. Muchos trabajan por horas en la limpieza de casas o locales; o se dedican a hacer reformas como manitas; o en la restauración, en bares, etc. Pero incluso si trabajan lo que ganan es algo que es mínimo en comparación con lo que necesitarían", señalan los profesionales.

Horarios para trabajar y conciliación

"En el caso de las madres con niños es aún más difícil por los horarios de los trabajos, que no son compatibles con la crianza de un hijo pequeño sin tener más apoyo ni familiar ni social ni económico para poder cuidarlos durante las horas que les sale el empleo", analizan. En Castellón se dan estos casos y el problema se agrava en verano. Se nota aún más si es en época de vacaciones escolares porque además los servicios de las escuelas de verano subvencionadas no llegan a todas las familias y muchas veces ni se llegan a enterar de que se puede solicitar. "A los que solicitan a veces les llegan y otras no, a algunas familias se lo conceden para unos hijos y para otro no...", y todo eso les afecta, concluyen.