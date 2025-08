Las peñas rechazan el poder de veto de los consistorios a los ‘bous al carrer’

El nuevo reglamento de bous al carrer que, como ha adelantado el conseller de Emergencias e Interior, Juan Carlos Valderrama, en declaraciones a Mediterráneo, entrará en vigor el próximo mes de diciembre, pero parece que no satisface a todos los implicados en los festejos.

Las peñas taurinas han alzado su voz para señalar la censura de estos eventos tradicionales que facilita el informe favorable por parte de los ayuntamientos. La Conselleria de Emergencias ha sacado esta semana a información pública el proyecto de reglamento de bous al carrer, al que se pueden realizar aportaciones hasta el 11 de agosto.

Entre sus novedades, incluye la implantación de inspecciones técnicas periódicas para los cadafals y gradas, además de otras modificaciones como las condiciones de celebración de algunos eventos, como el Grand Prix con reses como máximo de dos años, o la posibilidad de desarrollar exhibiciones en la Comunitat de festejos taurinos de otras comunidades o países. Aparte, mantiene el informe favorable municipal para los toros en la calle.

Este documento, ya incluido por el Partido Popular en 2015 en el actual decreto de los festejos taurinos en la calle, supone que los consistorios tienen la última palabra sobre la idoneidad de celebrar bous al carrer en su municipio y un dictamen en contra puede dejar a la localidad sin programación taurina.

Desde la Federación de Peñas de Bous al Carrer, su presidente, Germán Zaragoza ha denunciado que «hay alcaldes que, por razones no relacionadas con los festejos, pueden hacer informes desfavorables». También señaló que una veintena de poblaciones ya se han quedado sin estas celebraciones a causa de esta circunstancia.

Además, Zaragoza ha recalcado que hay sentencias en contra de la legalidad de este informe, como en el caso del pueblo valenciano de Quart de Poblet. En esta sentencia del Juzgado de lo Contencioso Administrativo nº 1 de Valencia, se estimaba que la decisión municipal no era ajustada a derecho.

Por eso, desde la Federación, su presidente ha indicado que «si no se elimina el informe favorable de los ayuntamientos, cuya interpretación por parte de la Generalitat ya se ha declarado que no se ajusta a derecho, impugnaremos el nuevo decreto ante el Tribunal Superior de Justicia de la Comunitat Valenciana. Si a alguna administración se le ocurre no autorizar un festejo por ese documento, se estudiarán medidas penales por prevaricación a la administración correspondiente».

Ante esto, Zaragoza ha señalado que «tengo serias dudas de si quieren un nuevo decreto para mejorar la fiesta o para intentar terminar con ella».

Germán Zaragoza ha añadido que «la Generalitat tiene que diferenciar entre autorización de vía pública e informe favorable, que puede ser arbitrario. Son dos documentos diferentes y no vamos a permitir que el segundo se mantenga en el decreto». También ha afirmado que «si no se cambia este punto, no hace falta modificar nada del actual decreto».

Por su parte, Julio Franch, presidente de la Asociación en Defensa de las Tradiciones de Bous al Carrer, ha defendido la misma postura. Ha explicado que «si tenemos la autorización de la ocupación de vía pública y, por ley, contamos con la tradicionalidad de estos eventos, no vemos ninguna razón por la que se deba emitir, desde el ayuntamiento, este documento»

Responsabilidad municipal

Juan Carlos Valderrama ya se ha posicionado esta semana ante esta demanda de las peñas. A pesar de que existen sentencias como las de Quart de Poblet, el representante del Consell no contempla la necesidad de eliminar del decreto el informe favorable de los consistorios.

Valderrama ha afirmado que «los festejos taurinos se llevan a cabo en las vías públicas de los municipios, por eso desde la Generalitat Valenciana consideramos que tiene que ser el ayuntamiento el que tenga la potestad de elaborar este informe».