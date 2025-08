Un 'polvorín' de 2.253 campos de fútbol en Castellón: sube la masa forestal y el abandono

La superficie de masa forestal y los cultivos abandonados suman un año más de aumento en Castellón, lo que se traduce en un foco mayor de riesgo para los incendios. Son 1.609 hectáreas más (1.367 de monte y 242 de cultivos), según el informe del Ministerio de Agricultura 2024, o lo que aún impresiona más: el equivalente a 2.253 campos de fútbol. Un polvorín, especialmente en verano.

Y el tiempo no ayuda. La Dirección General de Emergencias del Ministerio del Interior, de acuerdo con las predicciones de la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet), alertó ayer de altas temperaturas y pidió máxima precaución ante el riesgo extremo de incendios forestales. Se avecina una ola de calor en el litoral Mediterráneo, «de domingo a jueves, con el episodio más extremo el martes, y no faltarán las noches tropicales».

Incendio provocado por un rayo en agosto del 2024, próximo a una urbanización en el Desert de les Palmes de Benicàssim. / ERIK PRADAS

Qué dicen los expertos

El jefe del Servicio Forestal del Consorcio Provincial de Bomberos de Castellón, Fernando Pérez, ya avisó que «en Castellón hay más masa forestal cada año», y se convierte en un polvorín cuando ya sea el mercurio o el poniente resecan estos matorrales. La carga eléctrica de tormentas con rayos es otro detonante. La del 2024 es la cifra más alta de masa forestal de Castellón de los últimos 14 años: desde el 2010 se han ganado 5.813 ha: 8.141 campos de fútbol.

El delegado de la Unió Llauradora, Cales Peris, analizó que «los cultivos en el interior van en regresión -olivo, almendro y algo de vid- y el monte come terreno». «A esto -agregó- no ayuda la despoblación, pues se descuida el mantenimiento si ni se cultiva ni se habitan los pueblos». El abandono no es exclusivo del interior, «pues en la costa aunque los cítricos tengan buenos precios, no todas las explotaciones son rentables. Las hay viejas y sin transformación, que no producen suficiente fruta».

¿Qué se puede hacer?

¿La solución? Peris recordó que la Unió presentó mociones en los Ayuntamientos para instar a la Generalitat a elaborar un censo agrario de parcelas abandonadas por municipios, «y a partir de ahí ofrecer subvenciones para limpiar estos campos dejados, foco de incendios en zonas donde antes era impensable». En su opinión, la nueva Política Agraria Común, que habla de reducir un 20% la inversión en agricultura, no incentiva mantener los cultivos en el interior y a la par cuidar del medio ambiente.