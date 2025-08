El verano impulsa el empleo joven en Castellón: récord desde 2011

El verano es época de descanso para unos y de oportunidades laborales para otros. La temporada estival se convierte en la llave que desbloquea un puesto de trabajo para muchos jóvenes de la provincia de Castellón. Son socorristas, camareros, cajeros de supermercados, recepcionistas, auxiliares de administración e, incluso, cubren algún empleo de mayor cualificación aprovechando el hueco que dejan las vacaciones. El dinamismo, en términos laborales, que experimenta el colectivo de menores de 34 años, destaca en especial este año, pues la llegada de la temporada estival disparó a máximos desde el 2011 el número de ocupados, alcanzando los 65.100.

Estos datos, aportados en la última Encuesta de Población Activa (EPA) del Instituto Nacional de Estadística), despierta cierto optimismo sobre el empleo joven. En detalle, se contabilizan en suelo castellonense 12.700 ocupados de 16 a 24 años y otros 52.400 de la franja de 25 a 34 años.

Cifra inédita en 14 años

La suma resulta inédita para este momento del año desde hace 14 años. Entonces, en el inicio del verano del 2011, se registraron 67.200 ocupados jóvenes en el territorio provincial. Y es que, Castellón contabiliza respecto al anterior trimestre hasta 5.300 menores de 34 ocupando un puesto de trabajo, lo que evidencia el impulso de la temporada estival a la contratación de jóvenes. En concreto, son 200 más de hasta 24 años y 5.100 de hasta 34.

Mar Talamantes, vecina de la Vall d’Uixó, es una de las jóvenes de la provincia que se encuentra trabajando durante este verano. Con 24 años, después de haber finalizado sus estudios de Doble Grado en Periodismo y Publicidad y Relaciones Públicas empezó recientemente a trabajar durante la temporada estival en una conocida cadena de perfumerías.

«El contrato es hasta noviembre y he empezado a trabajar aquí porque, aunque tengo formación en Periodismo y Publicidad, el mercado laboral está bastante complicado y los empleos relacionados con lo que he estudiado son muy inestables o están mal pagados y a eso se suman las dificultades que tenemos quienes estamos empezando», explica.

"Me permite tener ingresos fijos"

«Este contrato me permite tener unos ingresos fijos y dignos y me ayuda a ganar experiencia en atención al cliente y ventas, que al final también me viene muy bien para una parte de lo que yo estudié como es la Publicidad», comenta la joven de la Vall d’Uixó.

Mar valora que «cada vez más los jóvenes como yo tenemos que recurrir a empleos de verano o, incluso, a trabajos temporales para poder cubrir nuestros gastos básicos o simplemente poder ahorrar un poco para costearnos un máster u otros gastos».

Más allá del dinamismo laboral del verano, cabe recordar que los jóvenes constituyen el colectivo más amenazado por el desempleo, al afectar a más de dos de cada diez personas de estas edades, muy por encima de la media de otros países europeos, donde ronda el 14%.