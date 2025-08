Pobreza energética: casi 2 de cada 10 menores viven en casas mal acondicionadas en verano

A la hora de afrontar el cambio climático, la clase social cuenta. Y los menores, que nada tienen que ver con el escenario vital y social con que se encuentran, son los perjudicados colaterales de esta crisis, sobre todo cuando las temperaturas son extremas. Y es que un total de 17.972 menores de 16 años de la provincia de Castellón viven en hogares que no pueden permitirse mantener una temperatura adecuada en la vivienda.

Se trata de datos denunciados por Save The Children y a los que se llega partiendo de datos del Institut Valencià d’Estadística (IVE), dependiente de la Generalitat.

El 19,9% del total

Estos niños, niñas y adolescentes contabilizados suponen el 19,9% del total. En otras palabras, dos de cada diez personas menores de 16 años en la provincia de Castellón pasa más calor del que debería en verano (y, aunque no sea el tema que ocupa en este momento del año, también pasa más frío del que debería en invierno).

«Hay familias que hacen malabares frente a la pobreza energética. Incluso si viven en un piso alquilado en el que previamente hay aire acondicionado instalado, no lo encienden porque no se pueden permitir el consumo», dice a Mediterráneo el director de Save The Children en la Comunitat Valenciana, Rodrigo Hernández.

De cualquier manera, hay multitud de hogares donde el único elemento de ayuda ante el calor es el ventilador, que tampoco es efectivo en los peores días del estío puesto que remueven aire caliente. «Nadie es pobre de una sola cosa y esta situación no va a mejorar en los siguientes años. Vemos cómo las familias en situación de vulnerabilidad hacen estrategias adaptativas: si no puedo pagar el alquiler, tengo que reducir el consumo de energía. Además, suelen vivir en las casas con peor orientación»,incide Hernández.

Cuando sucede eso, desde Save The Children recalcan que las actividades lúdicas para niños fuera de casa en las que pueden aliviar el calor también son, en ocasiones, de pago: «Para muchas familias el período vacacional es la verdadera cuesta de enero. Estar a 40 grados nos molesta a todos, pero en algunas condiciones se afronta mucho peor porque no se pueden permitir el ocio externo, como una piscina o una escoleta d’estiu».

Tres posibles soluciones

Las familias monomarentales y numerosas son las más propensas a sufrir la pobreza energética, apunta Hernández.

En Save The Children piden a las autoridades elementos que permitan a los propietarios acondicionar las viviendas, apoyo económico a través de bonos o ayudas y garantizar actividades «asequibles» de ocio en vacaciones.