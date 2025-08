¿Quién teletrabaja en verano en Castellón con vistas al Mediterráneo?

Lo que era impensable hace unos años va cobrando forma. El teletrabajo en una terraza con vistas al mar, un hecho anecdótico en la pandemia, se ha convertido en algo de lo más habitual en muchos municipios del litoral de Castellón, de norte a sur, durante el verano. Ya sea castellonenses, madrileños o aragoneses que tienen su segunda residencia en Benicàssim, Orpesa o Peñíscola; o oriundos de la provincia con trabajo en grandes capitales que regresan al hogar familiar para pasar el verano, incluso antes de coger vacaciones.

Un tercio de empresas de la provincia

El presidente del Club de Recursos Humanos de Castellón -que representa a responsables de RRHH en empresas-, José Luis Fulleda, valora que en torno a un tercio de empresas de la provincia (34%) de más de 10 empleados permiten el teletrabajo y un 20%, dos de cada diez, lo hacen.

Repunte del uso «en días»

Este porcentaje de pymes que permiten el trabajo en remoto se ha mantenido en estos años, compensando la merma por reversión a puestos físicos de algunas empresas con el aumento en otras por la aparición de nuevos puestos de trabajo relacionados con la Inteligencia Artificial (IA) y la digitalizacion, según explica Fulleda. Además, agregó que «sí que ha habido un repunte del teletrabajo ocasional (por días) en Castellón».

Aunque hace años, en la etapa precovid, era inviable ver a empleados teletrabajando a distancia en época veraniega, las cosas han cambiado. Al respecto, Fulleda reseña que «el trabajo fuera del centro laboral físico implica una mayor conciliación de la vida personal y profesional, cierta reducción de costes y, si se mantiene o incrementa la productividad, es ventajoso». En su opinión, «el nómada digital que se ha popularizado y ya está normalizado. A partir de ahí el control no invasivo ni coercitivo es fundamental».

Qué dice el informe del CES en la Comunitat

La Memoria del Comité Económico y Social de la Comunitat del 2024 analiza también el impacto del teletrabajo, con 336.000 valencianos que lo han desarrollado alguna vez. Son un 10% más en un año, pero sobre todo aumenta la fórmula del de vez en cuando. La tasa más alta se da en Madrid, un 25,5%; algo menos en Cataluña, donde supone el 15,8% de trabajadores; y en la Comunitat con un 14,3%, siendo la media estatal del 14,4%.

La industria es un hándicap

¿Hacia dónde vamos en tendencias de teletrabajo? El experto en gestión de personal, José Luis Fulleda, apunta que «se camina hacia empresas más desarrolladas digitalmente, lo que significa una inversión por parte de la empresa y se necesita un impulso de las distintas administraciones». Desde su punto de vista, «en Castellón la implantación del teletrabajo cuesta más al ser muy intensiva en su actividad económica en industria, un sector que requiere mucha presencia física en sus procesos productivos. Es el caso, por ejemplo, del sector empresarial cerámico, por su régimen de trabajo a turnos. En otras áreas como agricultura y en algunos servicios va a ser aún mas difícil».

Listado de puestos

¿En qué profesiones se teletrabaja más en Castellón? Generalmente, según detalla Fulleda, «en los que fueron por necesidad en pandemia y se ha mantenido como los siguientes puestos: administrativos, atención al cliente, mantenimiento de sistemas, marketing y consultoría de servicios, por citar casuísticas». Por otra parte, añade, «se teletrabaja también más en ocupaciones de nueva creación como consecuencia de la Inteligencia Artificial, como analista de datos, ingeniería de datos, desarrollo de proyectos digitales, ciberseguridad y automatización de procesos».

Los ‘baby boomers’ son fans

Una encuesta elaborada por Zoom concluye que prácticamente la mitad de los profesionales en España afirma que continuará trabajando desde casa durante los meses de verano, lo que consolida esta modalidad como una opción estable más allá del covid.

Para el 50,4% de los encuestados, el teletrabajo hace más atractiva cualquier oferta laboral, especialmente entre quienes valoran la conciliación personal y profesional. Por su parte, el 61,7% asegura que, ante un posible regreso total a la oficina, negociaría mantener un modelo híbrido o buscaría otro empleo que permita opciones remotas.

La encuesta revela también diferencias generacionales: la Generación Z es la que más apuesta por trabajar tres días desde casa (20%), mientras que los baby boomers lideran la preferencia de una jornada semanal de teletrabajo (50%). En cuanto a productividad, el 42,6% de los encuestados declara trabajar mejor desde su domicilio.

Derecho a la desconexión digital

Otra faceta complementaria a debate durante el verano es el derecho a la desconexión digital en el ámbito laboral, por lo que el sindicato UGT ha recordado que se haga efectiva la legislación al respecto, «de obligado cumplimiento para todas las empresas». En un informe han puesto de manifiesto la hiperconectividad laboral y en el impacto nocivo que tiene sobre la salud mental de las personas trabajadoras. Por ello, UGT piden ir más allá y reformar la ley para que quede prohibida la comunicación fuera del horario laboral.

Esther Montoliu, nutricionista: "Trabajo también desde cafeterías"

Esther Montoliu. / Eva Bellido

A sus 36 años, ha cumplido su sueño de niña: vivir en la montaña de Orpesa y trabajar 100% on line desde hace dos años y medio. «Soy de Vila-real, pero la mayor parte de mi vida la he pasado fuera. Estudié en Zaragoza y viví en Santander», cuenta. «Antes aún tenía que acudir presencialmente a clínicas, pero ahora es todo teletrabajo, de 9.00 a 15.30 h., desde casa, aunque también me conecto desde cafeterías de la zona y combino la jornada con paseos por la playa, salidas con mi perro o ratos de ocio con la familia», afirma. Entre medias, si puede, va a entrenar o aprovecha para hacer alguna tarea, como poner una lavadora, o tomarse un café en la terraza para despejarse. Informa: Eva Bellido.

Víctor Batalla, abogado: "Estar cerca de la playa es un lujo"

Víctor Batalla. / Alba Boix

Tiene 28 años y se mudó a Madrid hace nueve. Hace varias temporadas que visita a su familia en Peñíscola y allí teletrabaja algunas semanas de verano. «Me conecto desde la habitación habilitada o desde la terraza; un privilegio. Ahora, de 9.00 a 14.00 h. y alguna tarde. Al ser agosto inhábil en muchas jurisdicciones baja el volumen pero puntualmente, por el derecho laboral, tenemos juicios y conciliaciones, y puntualmente me desplazo a los juzgados a Madrid o a cualquier otra ciudad del país», relata, y añade: «Los pros: evitas tráfico, ahorras tiempo y trabajas cerca de la familia y la playa: todo un lujo. Y contras: reuniones presenciales, aunque a veces se soluciona con Teams. Informa: Alba Boix.

Candela Guzmán, publicista: "Me da libertad; eso es lo mejor del teletrabajo"

Candela Guzmán. / Mediterráneo

Tiene 24 años y se encarga del área de Content y PR en Márketing de @sayebrand, una marca de zapatillas sostenibles de Barcelona, donde se trasladó hace tres años. «Gestiono toda la parte visual, estrategia de comunicación, eventos, etc., y este es el segundo verano que teletrabajo desde Peñíscola, de donde soy. Para mí, teletrabajar es lo mejor pues me da la libertad de estar con mi familia, hacer planes con mis amigos -las distancias son más cortas y no tardo hora y media en llegar a la oficina-. Disfruto del verano en la playa y a la vez sigo trabajando de lo que me gusta. Incluso me imagino en un futuro viviendo aquí y yendo solo dos días a la semana a la Ciudad Condal», reflexiona. Informa: Alba Boix.

Ximo Gálvez, marketing digital: "Disfruto cada día del veraneo"

Ximo Gálvez. / Mediterráneo

Vive en Valencia desde hace más de 11 años y trabaja para una empresa de Madrid -donde viaja periódicamente- de forma remota. Pero cuando llega julio y agosto, lo hace desde Peñíscola, su pueblo natal. Su primer test fue el covid. «Hago jornada intensiva y tengo la posibilidad de disfrutar todos los días de todo lo que ofrece Peñíscola y más en verano, que hay más ambiente», señala. Su rutina diaria es trabajar de 8.00h a 15.00h desde casa -más cómodo-, alguna cafetería o la biblioteca municipal. «Me encanta hacer planes y quedar con mis amigos de siempre y gente que veranea aquí. En fin de semana ya puedo disfrutar todo el día como si estuviera de vacaciones. Informa: Alba Boix

Alejandra Martín, asesora laboral: "Esta experiencia es un privilegio"

Alejandra Martín. / Alba Boix

A sus 26 años, trabaja para la consultora KPMG y este es su segundo verano teletrabajando desde Peñíscola. «Describiría la experiencia como un privilegio: seguir con mi trabajo pero junto a mi familia es lo mejor. Y poder cerrar el ordenador y en 10 minutos tener los pies en el mar, es maravilloso», afirma. Ahora, con la intensiva de julio a septiembre, se conecta de 9.00 a 15.00 horas de lunes a viernes desde el escritorio de casa. Termina y su plan es disfrutar de Peñíscola en familia: «Voy mucho a las calas, al Pebret, a la playa. Después de la jornada nunca falla darse un baño y tomar un poco el sol. Algunas noches salimos a tomar algo en el bar o la heladería. Todo son ventajas». Informa: Alba Boix.

Lidia del Álamo traductora: "A veces paro y me doy un chapuzón"

Lidia del Álamo. / Eva Bellido

Tiene 40 años pero veranea en Benicàssim desde pequeña y hace cinco que decidió cambiar el asfalto de la ciudad por la playa, convirtiendo este rincón del Mediterráneo en su hogar y oficina. Teletrabaja desde que es autónoma, antes del covid. «Trabajar cerca del mar es un lujo, pero en verano se hace cuesta arriba al estar otros de vacaciones, a otro ritmo», comenta. Cuando le apetece, trabaja en bañador y se escapa a darse un chapuzón en el mar durante la jornada. A veces cambia el aire acondicionado de su casa por la brisa del chiringuito, horchata en mano. «Procuro no hacer videoconferencias desde allí porque suelo dar envidia a otros compañeros y clientes», dice pícara. Informa: Eva Bellido.