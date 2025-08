La restauración de Castellón dobla menos turnos por falta de personal y caída del gasto

·El desayuno ya no es solo el café con leche y la tostada o croissant. La sofisticación de este primer momento de relax del día ha ido in crescendo en los últimos años y, especialmente, se nota en verano. Su precio ya no son los 3 ó 4 euros, sino que escala a otra franja de entre 10 y 16 euros, si bien incluye extras. Castellonenses y turistas han detectado esta subida de precios, justificado, eso sí, por los ingredientes: ya sea el pack de bebida con tosta con algo más (jamón, aguacate, etc. ) o con zumo natural o agregando a este combinado algún yogur con muesli o similar. En los municipios turísticos, desde Benicàssim a Peñíscola u Orpesa, estos desayunos están de moda pero tampoco escapa a esta tendencia la capital Castelló e incluso en las propias cafeterías-panaderías tradicionales, con otro tipo de oferta, pero donde se nota también el aumento de precio, derivado también de los costes de la materia prima para los propios establecimientos. El precio del desayuno de alta gama de los 16 euros equivale prácticamente o incluso supera el del menú del día tradicional aunque pocos se resisten a disfrutar de este placer en vacaciones.